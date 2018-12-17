تيريزا ماي ترفض الدعوات المتزايدة لإجراء استفتاء ثانٍ حول «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (الإنترنت)

ستحذر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، النواب من تأييد إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك بغية كسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

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وستقول للبرلمان، وفقًا لمقتطفات من خطابها الذي وزعته رئاسة الوزراء وأوردته «فرانس برس»: «دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر».

وستضيف أن «تصويتا آخر (...) سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في استقامة سياساتنا»، مضيفة أن التصويت الثاني «لن يقودنا إلى الأمام على الأرجح».

كما قال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة «بريكست»، إن أي شخص يفكر في إجراء استفتاء ثانٍ «فقد عقله». وكتب الإثنين في مقالته الأسبوعية في «دايلي تلغراف» أن استفتاء ثانيًا «سيثير مشاعر فورية وعميقة بالخيانة لا يمكن إزالتها».

ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 مارس العام المقبل رغم أن ماي تبذل جهودًا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الطلاق الذي وقعته الشهر الماضي.

واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي أي إعادة تفاوض على الاتفاق الذي تم اقراره بعد مفاوضات مضنية مع لندن.

بلير بمواجهة ماي

ونجت ماي الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب استراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها.

وفي مواجهة الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ لحل المأزق، قالت إن هذا من شأنه أن يشكل خيانة لنتيجة العام 2016 ويقوض ثقة الناس بالسياسة. وأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية الأحد بين ماي ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقد اتهمت رئيسة الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل.

بدوره، اتهمها بلير الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و2007 بأنها «غير مسؤولة». لكن المطالبين باستفتاء آخر قالوا إن تصريحات ماي تظهر أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد.

وقالت مارغريت بيكيت، النائبة عن حزب العمال المعارض الرئيسي والمؤيدة للاستفتاء «سيكون التصويت العام الجديد مختلفًا عن الاستفتاء العام 2016 لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى بريكست».

وأضافت أن «كل مجهود لإجبار بريطانيا على الخروج بدون التحقق من أن هذا الأمر يحظى بموافقة الشعب البريطاني سيزيد من الانقسامات».

تصويت النواب على عدد من الخيارات؟

وكانت ماي قررت تأجيل تصويت حاسم للنواب حول مشروع اتفاق «بريكست» حتى الشهر المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في حالة من عدم اليقين.

وإذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية.

ويدعم عشرات النواب من جميع الأحزاب استفتاء ثانيًا، وهناك تقارير تفيد بأن المسؤولين يدرسون إمكان منح الرأي العام فرصة للتصويت.

وهناك اقتراح آخر مطروح ينص على انه في حال عدم إمرار الاتفاق في البرلمان، سيطلب من أعضاء البرلمان التصويت على خيارات عدة لمحاولة تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.

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وقال وزير الأعمال غريغ كلارك لهيئة الإذاعة البريطانية «يجب الطلب من البرلمان أن يوضح ما الذي يوافق عليه» بدلاً من مجرد انتقاد الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء.

وهناك تقارير تفيد بأن وزراء آخرين في الحكومة يفضلون سيناريو مطالبة النواب بالتصويت على خيارات، قد تتضمن خروجًا دون اتفاق، وإجراء استفتاء ثان، و«خيار النروج» للحفاظ على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.