الشرطة اليابانية تحقق في انفجار بمبنى أسفر عن 42 جريحًا

رجال إطفاء يساعدون مصابين بعد الانفجار في مطعم بسابورو (ا ف ب)

تحقق الشرطة اليابانية، الإثنين، في أسباب انفجار وقع في مبنى يضم مطعمًا، وأسفر عن 42 جريحًا مساء الأحد، في شمال اليابان، وألحق أضرارًا بالغة بمبانٍ مجاورة.

وأوضح مسؤولون رسميون، وفق «فرانس برس»، أن الانفجار الذي وقع في سابورو بجزيرة هوكايدو شمال اليابان، تسبب باندلاع حرائق في مبانٍ خشبية صغيرة مجاورة، وألحق بها انهيارًا جزئيًا، وأرغم عشرات الأشخاص على تمضية الليل في أحد الملاجئ.

وأحصت الشرطة 42 جريحًا، ولم تعلن أي وفاة، وبين الجرحى عدد من الأطفال، ورجل أصيب بحروق وامرأة قفزت من المبنى وكُسرت ساقها.

وأظهرت صور ألسنة نار مرتفعة وأعمدة من الدخان ثم أكوامًا من القمامة المحترقة المغطاة بدخان أسود كثيف والمحاطة برجال الإطفاء. وقال شهود عيان لوسائل الإعلام إنهم سمعوا صوت انفجار قوي.

وتقول السلطات المسؤولة إن تحقيقًا يجرى الإثنين حول أسباب الانفجار الذي وقع الأحد في الساعة 20:30 (11:30 ت غ)، فيما تحدثت وسائل إعلام عن فرضية تسرب غاز.

وبثت شبكة «إن إتش كاي» التلفزيونية العامة شهادة موظف عقاري في المبنى، قال فيها إن الانفجار حصل عندما عمد إلى تشغيل سخان الماء، فيما كان أخلى للتو الغاز المتبقي في القوارير.

ورأى شهود آخرون دخانًا يخرج من هذه القوارير. لكن المحققين يهتمون أيضًا بمجموعة من تسع قوارير على الأقل من البروبان موضوعة في المبنى لاستخدام مختلف الشركات فيه.

وأوضح عدد كبير من زبائن المطعم أنهم تنشقوا رائحة الغاز لدى وقوع الانفجار الذي أشعل ألسنة لهب عالية وأعمدة دخان في سماء الليل، كما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وفي تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، قال مسؤول في جهاز الإطفاء إن المبنى المؤلف من طبقتين، والذي يضم بالإضافة إلى المطعم والوكالة العقارية، عيادة طبية، قد لحقت به أضرار بالغة.

دوي واهتزاز

وقال أحد السكان (50 عامًا) الذي يسكن في مكان قريب لجريدة «جابان تايمز»: «سمعت دويًا واهتز بيتي». وأوضحت امرأة مسنة لشبكة «إن إتش كاي» التلفزيونية: «حصل صخب كبير: ضجة! وعندما نظرت إلى الأعلى رأيت أن السماء تضيق بالدخان».

وأوضح المسؤول في جهاز الإطفاء: «نجري تحقيقًا مفصلاً حول الأضرار، مع الشرطة». وذكرت شبكة «إن إتش كاي» أن عناصر الإطفاء احتاجوا إلى بضع ساعات لإخماد النار.

وفتحت البلدية ملجأ لعشرات الأشخاص الذين ألحقت الكارثة أضرارًا بمنازلهم، كما قال لوكالة «فرانس برس» تاكاشي شيدا المسؤول في أجهزة إطفاء سابورو.

وقد شيد عدد كبير من المباني القديمة الصغيرة أو المتوسطة الحجم في اليابان، بالكامل أو جزئيًا من الخشب، وهي معرضة للحرائق.

وفي 11 فبراير، لقي 11 شخصًا مصرعهم في سابورو، جراء حريق اندلع في دار للمتقاعدين مخصص للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية.