انفجار قنبلة أمام مبنى تلفزيوني في أثينا

خبراء الشرطة اليونانية يبحثون عن دليل بعد الانفجار (ا ف ب)

أوقعت قنبلة يدويّة الصنع أضرارًا ماديّة بعد انفجارها في وقتٍ مبكر صباح الإثنين في محيط مبنى شبكة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الخاصة «سكاي»، في ضواحي العاصمة أثينا، دون أن توقع ضحايا.

وأكّدت الشرطة أن القنبلة وهي عبوة يدوية الصنع انفجرت فجر الإثنين بعد 45 دقيقة من اتصال هاتفي من مجهول لشبكة تلفزيونية أخرى ولموقع إلكتروني، للتحذير من وقوع الانفجار، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة «فرانس برس».

وبعد الاتصال الهاتفي، أغلقت الشرطة الطرقات المجاورة لمبنى الشبكة الإعلامية التي تعتبر من الأبرز في البلاد وتعود إلى عائلة مالكي السفن آلافوزوس.

وأشارت الشرطة إلى أن القنبلة التي كانت موضوعةً قرب سياج المبنى، أدّت إلى تحطيم زجاج مدخله الرئيس.

وتعليقًا على ذلك، رأت وزيرة الحماية المدنية أولغا جيروفاسيلي أن «الديمقراطية ليست مهددة»، وذلك بعدما تفقدت موقع الانفجار بمرافقة الشرطة. وحذّرت الوزيرة كل من «يمهدون الطريق أمام الإرهاب أو الفاشية».

وفي هذه الأثناء، فتحت شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقًا في الحادث ورجحت فرضية ضلوع مجموعات متطرفة يونانية.

والاعتداءات المماثلة التي تستهدف قنوات وإذاعات ومصارف وكذلك مؤسسات عامة وممثليات دبلوماسية، تحصل بشكل متكرر في اليونان منذ عدّة سنوات، وتنسب إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة. وقبل شهر فقط، وقعت محاولة اعتداء أمام منزل نائب المدعي العام لمحكمة النقض في أثينا. واكتشفت الشرطة حينها الجهاز المتفجر وقامت بتفكيكه بعد اتصالين تحذيريين من مجهول لوسيلتين إعلاميتين.