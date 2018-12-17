أسبوع حاسم في فرنسا لاحتواء أزمة «السترات الصفراء»

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (ا ف ب)

تخوض الحكومة الفرنسية سباقًا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون وإطلاق مشاورات واسعة لاحتواء الأزمة، وذلك بعدما اطمأنت إلى تراجع تعبئة حركة «السترات الصفراء» في مختلف أنحاء البلاد.

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ووفق تقرير لـ«فرانس برس»، دشن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أسبوعًا حاسمًا في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء الأحد في مقابلة مع جريدة «لي زيكو» الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل ستة أيام.

في هذا الوقت، يخشى عدد من ناشطي «السترات الصفراء» المتجمعين عند المستديرات، أن يتم طردهم بالقوة في الساعات المقبلة. وفي هذا السياق، أفاد نحو خمسين متظاهرًا تجمعوا أمام مركز شرطة مونسو-لي-مين (وسط شرق) بأن الأمر صدر بـ«إزالة» خيمهم بحلول الأربعاء.

ووجهت السلطة إشارات عدة في هذا الاتجاه. وتحدث رئيس الجمعية الوطنية، ريشار فيران، عن إرسال «عناصر من الدرك» بهدف «تحرير المساحات العامة».

وبدورها، دعت وزيرة الدولة للمساواة بين النساء والرجال، مارلين شيابا «السترات الصفراء» إلى «الكف عن المزايدات والانضمام الآن إلى النقاش الكبير» الذي تريد الحكومة إطلاقه.

لكن الناطق باسم «السترات الصفراء» في منطقة سون-ايه-لوار (وسط شرق)، بيار-غاييل لافوديه، قال لـ«فرانس برس»: «إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلاً أنها لم تفهم شيئًا».

وفي شاتولورو (وسط غرب) توقع الناشطون أن يتم طردهم اعتبارًا من صباح الإثنين. لذا، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم مساء الأحد.

وأعلن إدوار فيليب أنه «تلقى رسالة الفرنسيين: إنهم يريدون أن نتخذ قرارًا سريعًا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل أكبر في هذا القرار».

وفي المقابلة مع «لي زيكو»، رسم ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.

ضيق الوقت

غير أن هذه التدابير، وفي مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع أن تبلغ نسبته 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

وقد جمعت في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء الأربعاء قبل إحالته الخميس على الجمعية الوطنية والجمعة على مجلس الشيوخ.

وإدراكًا منه لضيق الوقت، دعا ريشار فيران البرلمانيين إلى تحمل «مسؤوليتهم» والمصادقة على الإجراءات الجمعة بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول يناير. وبذلك، يتجنب النواب عقد جلسات خلال عطلة عيد الميلاد.

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أما تفاصيل «النقاش الوطني الكبير» الذي يستمر حتى الأول من مارس فيتوقع أن تعرف خلال الأسبوع. ويشكل رؤساء البلديات ركنًا أساسيًا فيه على أن يتناول أربعة عناوين كبرى هي المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديمقراطية، والمواطنية، علمًا بأن العنوان الأخير يشمل أيضًا ملف الهجرة.

وفي إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء مبدأ إجراء «استفتاء المبادرة المواطنية»، أحد أبرز مطالب «السترات الصفراء»، ولكن «ليس ضمن شروط عشوائية».