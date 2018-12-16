«لن يحصل إلا على جثتي».. محامي ترامب يرفض مثول الرئيس الأميركي أمام مولر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 08:30 مساء

أكد رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأخير سيرفض تماما المثول أمام المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في احتمال وجود تنسيق معين بين روسيا وفريق حملة ترامب خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال جولياني في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، ردا على سؤال عن احتمال موافقة ترامب على المثول أمام المدعي الخاص «لن يحصل هذا الأمر إلا على جثتي»، وفق «فرانس برس».

وينتقد محيط ترامب بشدة التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص مولر ويشكك في شرعيته. وكان ترامب أجاب الشهر الماضي خطيا عن أسئلة مكتب مولر، ولم يكن معروفا بعد ما اذا كان واردا لديه المثول شخصيا أمامه. وخلال الربيع الماضي قال جولياني إنه قد يكون من الممكن الاستماع الى موكله ترامب في حال تأكد «عدم وجود فخ» ينصب له.

ومنذ تلك الفترة أصدر القضاء أحكاما على عدد من المقربين من ترامب، بينهم محاميه السابق مايكل كوهين. ودين الأخير لقيامه بتنظيم دفع مبلغ 280 ألف دولار لعشيقتين سابقتين مفترضتين لترامب العام 2016، ليضمن سكوتهما قبيل الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وأكد كوهين أن ترامب «أمره بدفع هذه الأموال» ما يشكل خرقا لقوانين تمويل الحملات الإنتخابية. ويؤكد الرئيس الأميركي على الدوام عدم إقامته أي علاقة مع هاتين المرأتين.

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