بروكسل..تظاهرة ضد ميثاق الهجرة ومواجهات مع قوات الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 07:53 مساء
عناصر مكافحة الشغب في مواجهة متظاهرين في بروكسل ضد ميثاق الأمم المتحدة للهجرة. (فرانس برس)

تظاهر الآلاف الأحد في بروكسل رفضا لميثاق الامم المتحدة للهجرة، في إطار تحرك دعت اليه منظمات يمينية متطرفة وتخللته مواجهات مع قوات الامن.

وأحصت الشرطة 5500 متظاهر تجمعوا في الحي الاوروبي. ورفعت لافتات كتب عليها «شعبنا أولا» و«ضقنا ذرعا، أغلقوا الحدود» فيما طالبت شعارات باستقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بحسب «فرانس برس».

وبدأت التظاهرة بهدوء ثم رشق متظاهرون قوات الامن بمقذوفات وتعرضوا لواجهات مباني الاتحاد الاوروبي، وفق مراسل لفرانس برس. وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق مثيري الشغب.

واعتقل نحو سبعين شخصا لمشاركتهم في ارتكاب تجاوزات بحسب ما نقلت وكالة بلغا للانباء عن مسؤول محلي في بروكسل. في المقابل، شارك نحو ألف شخص في تظاهرة سلمية مضادة طالبت بعدم تهميش المهاجرين في حي آخر من بروكسل، وفق الشرطة.

وكانت السلطات في بروكسل حظرت هاتين التظاهرتين خشية اندلاع مواجهات. لكن مجلس الدولة البلجيكي الغى الحظر، معتبرا أن دوافعه غير «كافية» للحد من حرية التظاهر. وأطلق معارضو ميثاق الامم المتحدة للهجرة الذي أقره اكثر من 150 بلدا الاثنين بينها بلجيكا، تسمية «مسيرة ضد مراكش» على تحركهم، في إشارة الى المدينة المغربية التي شهدت الموافقة الرسمية على الميثاق.

ويتضمن الميثاق المذكور سلسلة مبادىء، مثل الدفاع عن حقوق الانسان والطفل ودمج المهاجرين. ويدعو ايضا الى منع الاعتقالات التعسفية في حين يرى معارضوه أنه يشجع على تدفق فوضوي للمهاجرين. ورغم طابعه غير الملزم، تسبب الميثاق بأزمة داخل الحكومة البلجيكية، فقد انسحب الوزراء القوميون الفلمنكيون الاحد الفائت من الحكومة التي يترأسها الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال، رافضين دعم بلجيكا للنص الأممي.

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