مالي ترسل تعزيزات إلى تمبكتو بداية العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 07:15 مساء
آلية عسكرية تابعة للامم المتحدة امام مقر لقوة حفظ السلام الدولية في غاو بشمال مالي. (فرانس برس)

أعلنت مالي أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة تمبكتو في شمال البلاد بداية العام الجديد، وسط مخاوف متزايدة من انعدام الأمن في هذه المنطقة المضطربة.

وقال رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبيي مايغا للصحافيين في باماكو السبت بعد زيارته للمنطقة إنّ الحكومة ستنشر 350 شرطيا إضافيين وقوات درك شبه عسكرية وجنودا في المنطقة، وفق «فرانس برس».

ولم يحدد مايغا موعدا لنشر التعزيزات، لكن مكتبه أكّد أن ذلك سيتم بداية العام 2019. وأعلن مايغا أيضا استحداث خدمة لحرس الحدود وزيادة الدعم اللوجستي للقوات الأمنية الموجودة في المدينة. واعتبر ان من يرتكبون التجاوزات هم «قطاع طرق، متحالفون مع الإرهابيين». وتابع «على كل شخص أن يقرر إلى أي معسكر ينتمي ويساعد القوات الأمنية».

وسقط شمال مالي بين مارس وأبريل 2012 بأيدي جماعات جهادية تم تشتيتها بتدخل عسكري غربي في يناير 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع العام 2015 استهدف عزل الجهاديين وتأخر تطبيقه. ومذاك، امتدت الاعتداءات لتشمل وسط وجنوب مالي، كما نفذت اعتداءات في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جونسون آند جونسون» تعلم باحتواء منتجاتها على مواد مسرطنة