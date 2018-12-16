«التحالف العسكري» يدمر مركز قيادة لـ«داعش» داخل مسجد بسورية

آلية للجيش الأميركي في بلدة هجيم في محافظة دير الزور بشرق سورية. (فراسن برس)

دمر التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة السبت مركز قيادة لتنظيم «داعش» في مسجد هجين، أكبر بلدة في الجيب الأخير للمجموعة «الإرهابية» في شرق سورية، وفق ما جاء في بيان للجيش الأميركي.

ونفذت هذه العملية فيما تقوم قوات يقودها الأكراد بالقضاء على آخر المقاتلين «المتطرفين» في هذه البلدة القريبة من الحدود العراقية، بحسب «فرانس برس».

وأوضح البيان أن 16 على الاقل من مقاتلي تنظيم«داعش» «المدججين بالسلاح»، كانوا موجودين في «مركز القيادة والمراقبة» في هذا المسجد الذي دمرته «ضربة محكمة». وأوضح الجيش الأميركي أن الموقع كان يستخدم «لقيادة هجمات تستهدف شركاء التحالف»، متهما التنظيم «المتطرف» بالاستمرار في استخدام مواقع «محمية» لشن هجمات «مع استهتار تام بالمباني وكذلك بأرواح الأبرياء».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الخميس سيطرة القوات الديموقراطية السورية المؤلفة من الأكراد والمدعومة من واشنطن على هجين، وهذا تقدم كبير في هجومهم الواسع النطاق لاستئصال التنظيم «المتطرف» من شرق سورية.