العاصفة «ديردرا» تجتاح بريطانيا بالثلوج وتقطع الكهرباء

الثلوج تغطي المرتفعات الأسكتلندية (ب ا)

ضربت الرياح العاتية والأمطار الثلجية مناطق عدة من بريطانيا، مع اجتياح العاصفة «ديردرا» للبلاد، ما تسبب في اضطراب رحلات السفر وانقطاع التيار الكهربائي، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إن ما يصل إلى 50 سنتيمترًا من الثلج تساقط على المرتفعات الأسكتلندية، وبلغت سرعة الرياح 70 ميلاً في الساعة على ساحل إقليم ويلز.

وكانت الشرطة قد أبلغت عن حوادث طرق وتعطل السيارات بسبب الطقس الثلجي، يوم السبت، وعانت مئات المنازل من انقطاع الكهرباء في أسكتلندا وويلز.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الأمطار المتجمدة قد تم إزالتها في الغالب، لكن الجليد ظل موجودًا. وحذر المكتب من أن ذوبان الثلوج والأمطار المتوقع، يوم الإثنين، قد يتسبب في خطر حدوث «فيضانات».

وصدر تحذير من الثلوج والجليد في أسكتلندا وشمال إنجلترا الأحد، في حين استمر التحذير من الرياح الشديدة عدة مناطق أخرى.

وذكر عدد من قطاعات الشرطة في مناطق ديفون وشيشير وكامبريدجشير ونورفولك وساوث يوركشير وميرسيسايد، أنهم تعاملوا مع حوادث مرورية منها التصادم بين سيارات أو سقوط أشجار وإغلاق الطرق.

وتم الإبلاغ عن عدة حوادث طرق في تقاطعات في جنوب أسكتلندا.

وغردت الشرطة في دومفريز معلنةً وقوع حوادث اصطدام متعددة أدت لتحطم سيارات، وأضافت: «يبدو أن المطر المتجمد قد وصل إلى الطريق السريع».

وقالت مراقبة حركة المرور في أسكتلندا إن الثلوج الكثيفة تسببت في حدوث تأخيرات وازدحام على الطريق بين بيرث وأفيمور، وتوقفت الحركة على طريق شمال كالاندر.

وانقطعت الكهرباء عن 1200 منزل في منطقة موراي، بسبب الرياح العاتية. كما أفادت شركة «إس بي إنيرجي نتوركس» عن انقطاع التيار عن بعض الأحياء.

وفي ويلز، تأثرت عدة مئات من الممتلكات، معظمها في بيمبروكشير، من انقطاع التيار الكهربائي، يوم السبت. وأظهرت لقطات من مطار مانشستر، منشورة على موقع «يوتيوب»، طائرات لم تتمكن من الهبوط على الأرض بسبب الرياح المتقاطعة القوية.

وقال سيمون بارتريدج، الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، إنه تم التخلص من معظم الأمطار والثلوج في بحر الشمال، مساء السبت. وأضاف: «تم إغلاق عدد من الطرق بسبب الجليد والسيارات التي خرجت عن السيطرة». وتابع بأن درجات الحرارة الباردة تعني أن الثلج سيبقى على الأرض يوم الأحد، لكن الناس قد يتوقعون «ظروفًا أفضل».