الآلاف يتظاهرون في روما دفاعًا عن حقوق المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 08:22 مساء
متظاهرون دفاعا عن حقوق المهاجرين في روما. (فرانس برس)

تظاهر الآلاف، بعد ظهر السبت، في روما احتجاجًا على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الشعبوية الإيطالية للحد من استقبال المهاجرين.

ونُظِّمت التظاهرة تحت شعار «انهض من أجل حقوقك»، وارتدى بعض المشاركين فيها سترات صفراء على غرار المحتجين الفرنسيين، بحسب «فرانس برس».

وقال ائتلاف يضم قانونيين وجمعيات تدافع عن حقوق الإنسان في بيان: «بدأت الأمور في العامين الأخيرين بتجريم مَن أنقذوا آلاف الأرواح في البحر»، في إشارة إلى المنظمات الإنسانية وسفنها قبالة السواحل الليبية، «وصولاً إلى إغلاق الموانئ أمام السفن التي تضيق بالناجين».

وأضاف: «اليوم، مع مرسوم سالفيني، تم إلغاء الحماية الإنسانية وأجبر ذلك عددًا غير محدد من الأشخاص على اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية». وعمل وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على إقرار مرسوم نصَّ خصوصًا على إلغاء تراخيص الإقامة الإنسانية التي كانت تمنح لمَن يعانون وضعًا هشًّا وللعائلات والنساء مع أطفالهن، ولمَن تعرَّضوا لصدمات نفسية قبل وصولهم إلى إيطاليا.

وقال المتظاهر كونيه براهيما، المتحدر من ساحل العاج، «اليوم، لن يؤدي الإجراء الأمني الذي تحدث عنه وزير الداخلية سوى إلى زيادة عدد الأشخاص غير المزودين أوراقًا قانونية».

وأضاف: «نحن ضد ذلك، نريد قوننة وضع الجميع، (نريد) مسكنًا للجميع وعملاً للجميع». وقال توني سكارداماليا، المتحدر من صقلية، «يتم رفع مزيد الجدران والحواجز والفواصل. والخيارات التشريعية الأخيرة لإيطاليا تتسبب بمزيد من التمييز ومزيد من المعاناة والصعوبات». ومنذ 2008، حصل أكثر من 120 ألف شخص على ترخيص إقامة إنساني في إيطاليا يسري لعامين وقابل للتجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قلب بشري يعيد طائرة أدراجها