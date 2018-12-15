ترامب: وزير الداخلية رايان زينك سيغادر الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 05:59 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن وزير داخليته سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري، ليصبح أخر مسؤول كبير يغادر الإدارة الأميركية المثقلة بالأزمات.

وكتب ترامب على «تويتر» أنّ «وزير الداخلية رايان زينك سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين»، في إشارة إلى أنّ زينك قضى مدة اطول من العديد كبار المسؤولين في طاقم عمل ترامب، وفق «فرانس برس»

وتابع ترامب أنّ «رايان حقق الكثير خلال توليه منصبه وأوّد أنّ أشكره على خدمته لوطننا»، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الاسبوع المقبل. ويأتي الإعلان عن مغادرة زينك بعد أسبوع من إعلان ترامب مغادرة كبير موظفي البيت الأبيض وأقرب مستشاريه جون كيلي، في تغيير جديد لطاقمه في أجواء من التوتر بسبب التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات 2020.

وأعلن ترامب الجمعة اختيار مدير الميزانية في البيت الأبيض ميك مولفيني المحافظ المتشدد لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة. وسيصبح مولفيني ثالث شخص يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض منذ تولي ترامب منصبه في  يناير2017.

وغادر عدد كبير من المسؤولين إدارة ترامب، من بينهم وزير خارجية ومستشاران للأمن القومي ووزير عدل ورئيس وكالة البيئة. وتعرض زينك لانتقادات كبيرة بسبب انفاقه الباذخ، من بينها تقارير عن تغيير إدارته لثلاثة أبواب في مكتبه بكلفة وصلت إلى نحو 139 ألف دولار، وهو مبلغ قال إنه تفاوض ليصل إلى 75 ألف دولار فقط.

كما تعرضت لانتقادات أخرى متعلقة باستخدامه طائرة مروحية تابعة للشرطة لأسباب شخصية بالإضافة لسفره عدة مرات على طائرات غير تجارية.

 

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