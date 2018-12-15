رغم تنازلات ماكرون... تظاهرات «السترات الصفراء» تتواصل للسبت الخامس على التوالي

تظاهرة دعت إليها الكونفدرالية العامة للعمل في باريس

يستعد محتجو «السترات الصفراء» للنزول إلى الشوارع، اليوم، للسبت الخامس على التوالي، في أجواء من التوتر، رغم تنازلات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعواته إلى الهدوء.

وأطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على موقع «فيسبوك»، إلى التظاهر في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، حسب «فرانس برس».

ويفترض أن يجري تجمع في ساحة الجمهورية في باريس، ودعت حوالى 15 منظمة يسارية مؤيديها إلى الانضمام إلى «السترات الصفراء» في الساحة الواقعة في شرق باريس.

ومن بروكسل، قال ماكرون، أمس الجمعة: «بلدنا يحتاج اليوم إلى الهدوء، يحتاج إلى النظام. قدمت ردا على مطالب السترات الصفراء. الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف».

وتخشى السلطات وقوع حوادث جديدة بعدما انتهى السبت الماضي بعدد قياسي من الموقوفين، حوالى ألفين وأكثر من 320 جريحًا، وأضرار في العديد من المدن بينها باريس وبوردو وتولوز. وكان نحو 136 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.

وأعلنت السلطات في باريس عن نشر ثمانية آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في العاصمة الفرنسية. وفي الوقت نفسه، ستجري عمليات تفتيش في الطرق ومحطات القطارات ووسائل النقل المشترك في باريس.

وستفرض إجراءات حماية على الدخول إلى المؤسسات مثل قصر الإليزيه والجمعية الوطنية.

وقررت مجموعة «كيرينيغ» للسلع الفاخرة (غوتشي وايف سان لوران وبوشرون) إغلاق محلاتها، لكن المراكز التجارية الكبرى مثل «غاليري لافاييت هوسمان» ستفتح أبوابها.

وفي بوردو، التي شهدت أعمال عنف واسعة السبت الماضي، سيتم إغلاق عدد من الحدائق العامة والمكتبات والمتاحف والأوبرا.

وفي جنوب شرق فرنسا، في مدينة أفينيون، منع التظاهر داخل المدينة القديمة. وستجري مسيرة خارجها في ذكرى مصرع أحد المحتجين بعدما صدمته شاحنة عند دوار.