نيجيريا تسمح لـ«يونيسف» باستئناف عملياتها في الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 08:55 صباحا
نساء وأطفال ينتظرون دخول أحد مراكز التغذية لـ«يونيسف» بشمال نيجيريا (فرانس برس)

سمح الجيش النيجيري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باستئناف عملياتها في شمال شرق البلاد، بعد يوم على تعليقها للاشتباه بأنها تضم  «جواسيس» لجماعة «بوكو حرام».

وقال الجيش النيجيري في بيان، مساء أمس الجمعة، إن القرار اتخذ «بعد تدخل نيجيريين يعملون بحسن نية وقلقين من توقف المساعدة لهذه المنطقة التي أفقرها النزاع»، وفق «فرانس برس».

وكان الجيش النيجيري قرر تعليق عمل المنظمة في شمال شرق البلاد «حتى إشعار آخر».

وقال إن «المنظمة عقدت ورش عمل في 12 و13 ديسمبر في مايدوغوري، بشمال شرق البلاد، تضمنت تدريب المشاركين على أنشطة سرية تسعى لتخريب جهود مكافحة الارهاب».

وأضاف أن «هناك معلومات موثوق بها تفيد بأن بعضهم يشارك في ممارسات يمكن أن تعرض جهود الحرب ضد الإرهاب والتمرد للخطر، إذ يقومون بتدريب ونشر جواسيس يدعمون المتمردين والمتعاطفين معها».

وأوضح الناطق باسم الجيش، اونييما نواشوكو، أن اجتماعًا عُقد صباح الجمعة وشكل فرصة لعرض ما يريده الجيش بالتفصيل، من المنظمة.

وأضاف أن «الجيش نصح ممثلي المنظمة بالكف عن القيام بنشاطات معادية للأمن القومي لنيجيريا وتهدف إلى تقويض المعركة الحالية ضد الإرهاب والتمرد».

وتابع أن «هيئة الأركان حثت أيضا ممثلي المنظمة على التأكد من تقاسم المعلومات المتعلقة بتوظيف أو تأهيل طاقمًا جديدًا على الأرض، مع السلطات المختصة».

وأسفر النزاع في نيجيريا عن أكثر من 27 الف قتيل و1.8 مليون نازح منذ 2009، متسببًا بأزمة إنسانية حادة في منطقة بحيرة تشاد.

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