الكرملين: لقاء بوتين وترامب مجددًا ضروري لكلا البلدين على حد سواء

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لضرورة مثل ذلك اللقاء لكلا الجانبين ومن أجل مناقشة الأمن الاستراتيجي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف قوله: «مازلنا على قناعة بأن هذا الاجتماع ضروري بالقدر نفسه لموسكو وواشنطن».

وشدد على أن «الجانب الروسي، كما قال الرئيس بوتين سابقًا، لا يزال مستعدًا لعقد اجتماع ثنائي على أعلى المستويات، إضافة إلى اجتماعات أخرى على مختلف المستويات لبدء نقاش القضايا الملحة، المتعلقة بالبلدين وقضايا الأمن الاستراتيجي للعالم بأسره».

كان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قال أمس الخميس، إنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيسين الأميركي والروسي ما دامت روسيا تحتجز سفنًا أوكرانية مع بحارتها قرب القرم، مضيفًا: «لا أرى ظروفًا مواتية في المستقبل المنظور تتيح عقد مثل هذا الاجتماع».