صهر ترامب مُرشَّح لمنصب كبير في البيت الأبيض

كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير. (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام أميركية أنه يجري دراسة تعيين جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره المقرَّب، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ونقل موقع «هافيغتون بوست» الأميركي، أمس الخميس، عن مسؤول جمهوري كبير مُقرَّب من الإدارة الأميركية قوله إن كوشنير البالغ 37 عامًا التقى الرئيس الأربعاء الماضي لمناقشة توليه هذا المنصب، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوردت قناة «سي بي سي نيوز» الأميركية الخبر أيضًا.

وبحسب الموقع الإخباري، الذي ذكر أنه حصل على تأكيد لهذه المعلومة من جانب شخصين لم يكشفا عن هويتهما، فإن زوج إيفانكا «يدفع بترشيحه» لهذا المنصب أمام والد زوجته عبر تسليط الضوء على «عمله في مجال إصلاح القضاء الجنائي وعلى قدرته التي أعلنها بنفسه على العمل مع الديموقراطيين».

وتعليقًا على الخبر، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز «أنا لست على علم بأنه يُنظر (في توليه هذا المنصب) لكن أعتقد أننا كلنا هنا يمكن أن نعترف بأنه سيكون رائعًا في أي دور قد يختار الرئيس أن يوكله إليه».

وأكدت أنه «قام بعمل هائل على عدد معيّن من الأصعدة» خصوصًا في مجال التجارة.

وأعلن ترامب، أمس الخميس، أن خمسة أشخاص يتنافسون على هذا المنصب، مشيرًا إلى أن لقاءات عديدة أجريت بهذا الشأن. وقال خلال لقاء في البيت الأبيض مع حكام ولايات انتُخبوا مؤخرًا إنهم مرشحون «جيّدون جدًا فعلًا».

وأعلن ترامب السبت الماضي أنّ جون كيلي البالغ 68 عامًا وأحد أقرب مستشاريه سيغادر منصبه ككبير موظفي البيت الأبيض في نهاية العام، في إطار عملية تجديد لفريقه المقرب بانتظار الحملة للانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وقال في تصريحات إلى الصحفيين إن جون كيلي سيغادر منصبه في نهاية العام، موضحًا أنّه قد يعيّن بديلًا مؤقتًا لكيلي في الأيام المقبلة بانتظار إيجاد خلف له في المنصب.

وفي اليوم التالي، أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض عزمه الاستقالة من عمله في نهاية العام، وذلك بعد تداول اسمه في تقارير إعلامية باعتباره مرشح ترامب المفضل لخلافة كيلي.

وقال نيك آيرز، البالغ 36 عامًا، وهو مساعد نائب الرئيس مايك بنس، في تغريدة على «تويتر»، إنه سيغادر عمله في البيت الأبيض في نهاية العام للعمل مع فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في العام 2020 التي يسعى ترامب فيها إلى الفوز بولاية ثانية.

وأعلن النائب الجمهوري مارك ميدوز أنه يفضل البقاء في منصبه في الكونغرس بعد أن كان قال إنه «شرف كبير» أن يكون كبير موظفي البيت الأبيض الذي يُعتبر أحد المناصب الأرقى والأكثر إثارة للاهتمام في واشنطن.