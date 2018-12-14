يونكر: الاتحاد الأوروبي يعزّز استعداده لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 10:41 صباحا
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. ( أ ف ب)

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، أنّ الاتّحاد الأوروبي قرّر تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا منه مارس المقبل «دون اتّفاق».

وقال يونكر، في ختام قمّة للتكتّل ليل الخميس في بروكسل بحسب وكالة «فرانس برس»، إنّه «يجب على أصدقائنا البريطانيين أن يقولوا ما يريدونه عوضًا عن سؤالنا عمّا نريد»، مضيفًا أنّ المفوضيّة الأوروبية ستنشر الأربعاء المقبل «كل المعلومات المفيدة عمومًا بما يتعلّق بالاستعداد لبريكست دون اتّفاق».

وأضاف أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أشارت في كلمتها أمام القادة الأوروبيين، مساء أمس الخميس، إلى «الصعوبات التي تواجهها» للحصول على مصادقة برلمان بلادها على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته مع بروكسل وقد وطلبت منهم «ضمانات إضافية».

واعتبر يونكر أنّه «من غير المعقول بتاتًا» أن تعتقد المملكة المتّحدة أنّ الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي «ليقترح إجابات».

وأضاف وقد بدا عليه الإرهاق «الأحرى بالحكومة البريطانية أن تخبرنا بما يريدونه بالضبط».

ووفقًا لمصدر أوروبي فإنّ الجو الذي ساد عشاء القادة الأوروبيين كان «سيّئًا للغاية».

وقال المصدر إنّ «تيريزا ماي لم تتمكّن من صوغ ما تريده» وقاطعتها مرارًا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مطالبة إيّاها بتوضيح ما تريده من الأوروبيين بالضبط.

ووفقاً لمصدر أوروبي آخر فإن القادة الأوروبيين لن يتمكنّوا من مساعدة ماي إلاّ إذا عادت في غضون الأسابيع المقبلة وفي جعبتها مقترحات محدّدة.

وحدّدت الحكومة البريطانية 21 يناير موعدًا نهائيًا لتصويت البرلمان على الاتفاق.

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