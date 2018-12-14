الشرطة تستدعي رئيس المالديف السابق ضمن تحقيقات فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 10:06 صباحا
رئيس المالديف السابق عبد الله يمين. (أرشيفية. رويترز)

قال مصادر في حزب المالديف التقدمي التابع له رئيس المالديف السابق عبد الله يمين إن الشرطة استدعت يمين لاستجوابه في إطار تحقيقات في صفقات أبرمها خلال فترة ولايته يتعلق كثير منها بمشروعات بنية تحتية نفذتها شركات صينية.

وذكرت الشرطة، في بيان ليل الخميس بسحب وكالة «رويترز»، أنها تحقق في «تقارير قدمتها مؤسسات الدولة تزعم أن الرئيس السابق عبد الله يمين أبرم صفقات مالية غير قانونية خلال فترة رئاسته».

وينفي يمين ارتكاب أي مخالفات وقال إنه حصل على القروض لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وخسر يمين الانتخابات الرئاسية في سبتمبر وتحاول الحكومة الجديدة التي شكلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية في تمويل طفرة البناء في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ويقول منتقدون إن العقود مُنحت لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها منها عقد لبناء جسر يربط العاصمة مالي بالمطار الرئيسي في الجزيرة التي تشتهر بمنتجعات الغوص الفاخرة.

وذكر محمد حسين شريف الأمين العام للحزب التقدمي الذي ينتمي إليه يمين أن الشرطة طلبت من الرئيس السابق الحضور إلى مقرها غدًا السبت.

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