«تيريزا ماي» تلجأ للاتحاد الأوروبي لإنقاذها في مأزق «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 08:21 مساء
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، إنها لا تتوقع تحقيق انفراجة فورية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» قد تقدم لحزبها المنقسم الضمانات المطلوبة لإقرار طرح اتفاق تفاوضت عليه على البرلمان.

لكن موقف الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يخيب آمال ماي التي نجت لتوها من تمرد على قيادتها داخل حزب المحافظين. ووصلت رئيسة الوزراء البريطانية إلى مقر الاتحاد في بروكسل لإجراء محادثات في قمة تستمر يومين مع زعمائه.

البرلمان البريطاني يصوت على مشروع اتفاق «بريكست» في يناير

وتشعر بقية دول الاتحاد بالقلق من إعطاء أي ضمانات قانونية لبريطانيا بشأن القضية الشائكة في اتفاق الخروج، وهي المتعلقة بترتيب الحدود مع أيرلندا، لأنهم يتوقعون أن تعود ماي لطلب المزيد في يناير كانون الثاني.

وقالت ماي لدى وصولها «أدرك قوة المخاوف داخل مجلس العموم وهذا ما سأعرضه على الزملاء اليوم»، وأضافت «لا أتوقع انفراجة فورية لكن ما آمل فيه هو أن نبدأ العمل بأسرع وقت ممكن على الضمانات الضرورية».

وفازت ماي بتأييد 200 نائب محافظ في مقابل 117 في الاقتراع السري الذي عمق الانقسامات قبل أسابيع فقط من الموعد الذي يتعين على البرلمان فيه إقرار اتفاق لمنع خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

يونكر: الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على خروج بريطانيا

وأحدث الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو أهم قرار اتخذته بريطانيا منذ عقود، انقسامًا في البلاد وسيشكل مستقبل اقتصادها الذي يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار.  ويخشى الموالون للأوروبيين أن يضعف الخروج الاقتصاد ومكانته الدولية. ويشيد به أنصاره باعتباره تخليًا عن مشروع أوروبي فاشل بقيادة ألمانيا.

وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي إن ماي، التي تقوم برحلات مكوكية لأوروبا منذ شهور وستحضر القمة الأوروبية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، ستطلب ضمانات بألا تظل بريطانيا مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أعيان أوباري: القوة المحايدة تعزز «السلام» في المنطقة
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي» ينفي اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس
ليبيا
حُكم عليه بالسجن .. محامي ترامب السابق: «لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة»
دولى
النائب علي السعيدي يستنكر تصريحات معيتيق وصنع الله حول حراك فزان
ليبيا
إيطاليا تعين سفيرا جديدا في ليبيا خلفا لبيروني بسبب تهديد «أمنه الشخصي»
ليبيا
اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية