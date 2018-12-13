تواصل البحث عن منفذ هجوم ستراسبورغ لليوم الثاني

الشرطة الفرنسية في مدينة ستراسبورغ. (أ ف ب)

استمرت الخميس، لليوم الثاني، عملية مطاردة الفرنسي شريف شيكات المنفذ المفترض لهجوم دامٍ على سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ شرق فرنسا، التي دعا الناطق باسم حكومتها «السترات الصفراء» إلى عدم التظاهر السبت المقبل.

ودعت الشرطة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، كل مَن لديه معلومات لإبلاغها عن شريف شيكات صاحب السوابق المعروف لدى السلطات، الذي أطلق النار الثلاثاء على السوق، موقعًا ثلاثة قتلى و12 جريحًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بلاغ الشرطة «انتباه. شخص خطر. لا تتدخلوا بأنفسكم». ووصفت الشخص المطارَد بأنه رجل يبلغ طوله مترًا و80 سنتم، له «بشرة داكنة وبنية عادية» مع «علامة على الجبهة»، مضيفة أنه على كل شخص يملك «معلومات تتيح تحديد مكانه» الاتصال برقم 197 المخصص للغرض.

وسوق عيد الميلاد في ستراسبورغ يجتذب سنويًّا مليوني سائح. وأُغلق أمس الأربعاء وبقى مغلقًا اليوم الخميس. واعتبر محافظ المنطقة أنه مع استمرار فرار شريف شيكات تظل الظروف الأمنية غير مواتية لإعادة فتح السوق.

وقال مسؤول منطقة الشرق الكبرى، جان لوك ماركس، إنه بعد التشاور مع رئيس البلدية والسلطة المحلية تقرر «استمرار غلق سوق الميلاد الخميس».

وفي أجواء القلق، خلت شوارع ستراسبورغ، أمس الأربعاء، من المارة. وحاول ماركس طمأنة السكان، مؤكدًا أن المدينة تخضع لمراقبة مشددة من أجهزة الأمن. وأشار إلى أنه «لم يلحظ خللًا في الإجراءات» الأمنية حول سوق الميلاد يوم الإعتداء.

تبادل إطلاق النار

في المقابل ستفتح الفضاءات الثقافية والرياضية في المدينة أبوابها اليوم الخميس. كما سينظم قداس في كنيسة المدينة مساءً.

وفي ساحة كليبر بوسط المدينة بدأ مارة التعبير عن تعاطفهم مع الضحايا من خلال عبارة «أنا ستراسبورغ» ووضع الشموع والزهور.

وشريف شيكات (29 عامًا) هو فرنسي من مواليد ستراسبورغ ومدرج على لوائح جهاز أمن دولة بسبب تطرفه الإسلامي. وهو صاحب سوابق كثيرة للغاية وأُدين في القضاء 27 مرة على الأقل.

يشتبه في أنه أطلق النار، مساء الثلاثاء، في شوارع تجارية بوسط مدينة ستراسبورغ التاريخي على بعد أمتار من شجرة الميلاد الشهيرة بالسوق.

وبعد ذلك تبادل منفذ الهجوم، الذي كان مسلحًا بمسدس وسكين، إطلاق النار مع قوات الأمن التي أصابته بجروح في الذراع.

وفي ملابسات لا تزال غامضة، تمكن شيكات من الصعود إلى سيارة أجرة توجه بها إلى حي قريب، حيث وقع تبادل آخر لإطلاق النار مع الشرطة قبل أن يفر الجاني.

وجرى نشر 720 شرطيًّا لمطاردة المهاجم الفار. وقال شهود إنهم سمعوه يردد التكبير، وتم تكليف قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس بالقضية.

دعوة إلى إلغاء تظاهرات السبت

نظرًا للتعبئة الكبيرة لقوات الشرطة في الأسابيع الأخيرة ولاعتداء ستراسبورغ، الثلاثاء، دعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، محتجي «السترات الصفراء» إلى الامتناع عن التظاهر السبت المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو، في تصريح إلى «سينيوز» متوجهًا إلى المحتجين، إنه بعدما تمكن «السترات الصفراء» من «التعبير عن غضبهم الذي سمعته» الحكومة، مضيفًا: «ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر».

وتابع: «في هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التي تجرى السبت» في جميع أنحاء فرنسا، لكن «ليس من الحكمة التظاهر».

وذهب مسؤولون آخرون وشخصيات مهمة في الحكومة إلى حد المطالبة بوقف التحرك. وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران إنه «يعتقد فعلًا أن الحركة يجب أن تتوقف الآن للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد».

أما وزير الانتقال البيئي فرنسوا دو روجي، فقد عبر عن أمله في وقف التظاهرات. وقال: «حان الوقت لوقف هذه التظاهرات، التجمعات اليومية عند المستديرات، خصوصًا السبت في باريس والمدن الأخرى في فرنسا. هناك جانب من المسؤولية» بعد خطاب ماكرون واعتداء ستراسبورغ.

طوارئ في ألمانيا وسويسرا

في سجل المهاجم 67 سابقة قضائية منها 27 إدانة في فرنسا وألمانيا وسويسرا في قضايا حق عام.

وكان وكيل الجمهورية في باريس، ريمي هيتز، أشار إلى أنه «سجن مرات عدة وكان معروفًا لدى مصالح السجون بتطرفه وغرابة السلوك في 2015»، مضيفًا أن المهاجم كان مدرجًا في سجل الإبلاغ للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي، وكان «موضع متابعة من الإدارة العامة للأمن الخارجي».

وكان يفترض أن يجرى توقيفه، صباح الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيق في قضية حق عام، لكنه أفلت من عملية التوقيف.

وبعد 36 ساعة من الوقائع ليس من المؤكد أن شريف شيكات لا زال في فرنسا. واعتقد المحققون لفترة أنه ربما يكون عبر الحدود ولجأ إلى كيل (ألمانيا) على الضفة الأخرى من نهر الراين، لكن الشرطتين الفرنسية والألمانية لم تجدا أثرًا صباح الأربعاء في تلك النواحي.