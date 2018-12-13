وسائل إعلام صينية تدعو كندا لتحدي أميركا بالإفراج عن مسؤولة «هواوي»

شخص يحمل لافتة تدعو للافراج عن المديرة المالية لشركة هواوي منغ وان تشو أمام محكمة في فانكوفر بكندا. (رويترز)

دعت جريدة «غلوبال تايمز» الحكومية في افتتاحية، اليوم الخميس، كندا إلى النأي بنفسها عن «الهيمنة» الأميركية، وطالبتها بمنح حرية غير مشروطة لمنغ وان تشو، المسؤولة التنفيذية الصينية المحتجزة في فانكوفر بناء على طلب واشنطن.

ولا يوجد سجل جنائي لمنغ في أي مكان بالعالم وقالت الجريدة، بحسب وكالة «رويترز»، إن القبض عليها ينتهك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وكندا، مضيفة أن بوسع كندا إنهاء الأزمة فورًا عبر الإفراج عن منغ بلا شروط بدلًا عن التصرف وكأنها الولاية الأميركية 51.

واتهم الادعاء الأميركي المديرة المالية العالمية لشركة «هواوي» الصينية بتضليل بنوك بشأن معاملات مرتبطة بإيران وهو ما يعرِّض البنوك لخطر انتهاك العقوبات.

وأُلقي القبض عليها في الأول من ديسمبر وأُفرج عنها بكفالة يوم الثلاثاء. وسيطلق سراحها إذا لم تقدم الولايات المتحدة طلبًا رسميًّا بترحيلها خلال 60 يومًا من القبض عليها.

وقالت الجريدة: «يجب أن تنأى كندا بنفسها عن الهيمنة الأميركية وتنفذ التزاماتها للمساعدة في الحفاظ على النظام الدولي وحماية حقوق الإنسان».

وتحتجز السلطات في الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ للاشتباه بضلوعه في أنشطة تضر بالأمن القومي الصيني. وأُلقي القبض عليه الإثنين الماضي.

وقالت جريدة «غلوبال تايمز» إنه لا يوجد دليل على أن اعتقال كوفريغ يتصل بأي حال من الأحوال بالقضية لكنها قالت: «إن هذا الافتراض ينبع من تمادي كندا كثيرًا وبطبيعة الحال يعتقد الناس أن الصين ستنتقم».

وحذرت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الولايات المتحدة أمس الأربعاء من تسييس قضايا تسليم المشتبه بهم بعد يوم من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيتدخل في القضية إذا كان هذا يخدم مصالح الأمن القومي.

وفي افتتاحية أخرى، اليوم الخميس، اتهمت جريدة «تشاينا ديلي» الرسمية الولايات المتحدة باختلاق الواقعة الدبلوماسية لخدمة أهداف سياسية.

وقالت: «تخطئ واشنطن إذا ظنت أنها تستطيع احتجاز منغ رهينة وأن تربط إطلاقها بالحصول على تنازلات في المحادثات التجارية المقبلة».