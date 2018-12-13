وفاة أحد متظاهري «السترات الصفراء» بعدما صدمته شاحنة في جنوب فرنسا

أحد محتجي «السترات الصفراء» يرفع علمًا فرنسا وكُتب عليه «سلام». ( أ ف ب)

لقي أحد محتجي «السترات الصفراء»، ليل الأربعاء الخميس، حتفه بعدما صدمته شاحنة عند مستديرة بالقرب من مدخل طريق سريع في مدينة أفينيون بجنوب فرنسا.

وقالت مساعدة النائب العام، مارولين أرمان، بحسب وكالة «فرانس برس»، «إن سائق الشاحنة أُوقف بينما الضحية في الثالثة والعشرين من العمر»، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة بولندي.

وأضافت أن الحادث وقع، بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، عند مدخل الطريق السريع «آ7» جنوب أفينيون.

وهذه سادس وفاة تسجل على هامش تحركات «السترات الصفراء» الاحتجاجية.

ففي 17 نوفمبر، اليوم الأول من تجمعات «السترات الصفراء»، لقيت متظاهرة حتفها بعدما صدمتها سائقة سيارة كانت في حالة ذعر عند حاجز.

وبعد يومين، صدمت شاحنة صغيرة كانت تحاول تجنب حاجز للمحتجين سائق دراجة نارية في السابعة والثلاثين من العمر. وتوفي في اليوم التالي متأثرًا بجروحه.

وليل الأول إلى الثاني من ديسمبر وفي ثاني تعبئة أسبوعية، لقي سائق سيارة حتفه عندما صدم شاحنة متوقفة عند حاجز بالقرب من آرل بجنوب فرنسا.

وسقطت الضحية الرابعة وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا بعدما أُصيبت بقنبلة مسيلة للدموع في الأول من ديسمبر في مرسيليا. وتوفيت في اليوم التالي في المستشفى خلال خضوعها لعملية جراحية.

وفي العاشر من ديسمبر، توفيت سيدة في العشرين من العمر في شاسونيل-سور-بونيور بمنطقة شاروت في جنوب غرب فرنسا عندما صدمت شاحنة بسيارتها.