وفاة أحد متظاهري «السترات الصفراء» بعدما صدمته شاحنة في جنوب فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 10:30 صباحا
أحد محتجي «السترات الصفراء» يرفع علمًا فرنسا وكُتب عليه «سلام». ( أ ف ب)

لقي أحد محتجي «السترات الصفراء»، ليل الأربعاء الخميس، حتفه بعدما صدمته شاحنة عند مستديرة بالقرب من مدخل طريق سريع في مدينة أفينيون بجنوب فرنسا.

وقالت مساعدة النائب العام، مارولين أرمان، بحسب وكالة «فرانس برس»، «إن سائق الشاحنة أُوقف بينما الضحية في الثالثة والعشرين من العمر»، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة بولندي.

وأضافت أن الحادث وقع، بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، عند مدخل الطريق السريع «آ7» جنوب أفينيون.

وهذه سادس وفاة تسجل على هامش تحركات «السترات الصفراء» الاحتجاجية.

ففي 17 نوفمبر، اليوم الأول من تجمعات «السترات الصفراء»، لقيت متظاهرة حتفها بعدما صدمتها سائقة سيارة كانت في حالة ذعر عند حاجز.

وبعد يومين، صدمت شاحنة صغيرة كانت تحاول تجنب حاجز للمحتجين سائق دراجة نارية في السابعة والثلاثين من العمر. وتوفي في اليوم التالي متأثرًا بجروحه.

وليل الأول إلى الثاني من ديسمبر وفي ثاني تعبئة أسبوعية، لقي سائق سيارة حتفه عندما صدم شاحنة متوقفة عند حاجز بالقرب من آرل بجنوب فرنسا.

وسقطت الضحية الرابعة وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا بعدما أُصيبت بقنبلة مسيلة للدموع في الأول من ديسمبر في مرسيليا. وتوفيت في اليوم التالي في المستشفى خلال خضوعها لعملية جراحية.

وفي العاشر من ديسمبر، توفيت سيدة في العشرين من العمر في شاسونيل-سور-بونيور بمنطقة شاروت في جنوب غرب فرنسا عندما صدمت شاحنة بسيارتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماذا قال الليبيون عن استرجاع السيادة؟ (1-6)
ليبيا
أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

راهبتان تختلسان الأموال للعب القمار