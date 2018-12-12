تيريزا ماي تنجو من اقتراع لحجب الثقة عنها كزعيمة لحزب المحافظين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 11:26 مساء

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنتصر على خصومها في حزب المحافظين وتحتفظ بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل بعد أن صوت 200  من النواب المحافظين في المجلس لصالح بقاء تيريزا ماي زعيمة للحزب بينما 117 صوتو ضدها، وفقًا لموقع «بي بي سي عربي».
 

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