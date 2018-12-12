مقتل اثنين وإصابة العشرات في اشتباكات ببنغلادش مع اقتراب الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 02:11 مساء
احتجاجات سابقة في بنغلاديش. (أرشيفية. الإنترنت)

قالت الشرطة في بنغلادش، اليوم الأربعاء، إن اشتباكات أدت لمقتل اثنين من موظفي الحملات الانتخابية وإصابة عشرات آخرين فيما يتصاعد التوتر قبل الانتخابات العامة التي تحل يوم 30 ديسمبر.

وذكرت الشرطة، بحسب وكالة «رويترز»، أن موظفين من الحزبين اشتبكوا أمس الثلاثاء خارج العاصمة داكا مما أدى لمقتل اثنين من موظفي الحملة الانتخابية لرابطة عوامي.

وتسعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تتزعم حزب رابطة عوامي إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية الاثنين الماضي.

ومنافستها الرئيسية خالدة ضياء، التي تتزعم حزب بنغلادش الوطني وهو حزب المعارضة الرئيسي، في السجن بعد إدانتها في اتهامات تقول إنها مسيسة.

وقاطع حزب بنغلادش الوطني آخر انتخابات أجريت في العام 2014 ووصفها بأنها غير نزيهة لكنه أعلن عن مشاركته هذه المرة إلا أنه يسعى إلى وجود مراقبين دوليين للانتخابات التي يعتقد أنها ستزوّر.

واتهم حسن محمود الناطق باسم رابطة عوامي حزب بنغلادش الوطني بمحاولة «تخريب المناخ السلمي ولذلك يهاجمون رجالنا».

ونفى حزب بنغلادش الوطني الاتهام وقال إن 200 على الأقل من أنصاره أصيبوا كما اتهم موظفي رابطة عوامي بمهاجمة موكب الأمين العام للحزب وهو ما نفاه حسن.

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