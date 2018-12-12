الكوريتان تتحققان من إزالة المراكز الحدودية في منطقة منزوعة السلاح

جنود كوريون شماليون وجنوبيون يتحققون من إزالة المراكز الحدودية (فرانس برس)

اجتاز جنود من الكوريتين للمرة الأولى الحدود سلميًا للذهاب إلى الطرف الآخر من أجل التحقق من إزالة المراكز الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المفتشين العسكريين الكوريين الجنوبيين قد زاروا كل موقع حدودي كوري شمالي للتحقق من أنه قد دُمر فعلًا، وكذلك من عدم وجود أسلحة أوقوات، كما قام مفتشون كوريون شماليون بالخطوة نفسها للمنشآت الكورية الجنوبية.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى منذ التقسيم، أن يجتاز جنود الشمال والجنوب بطريقة سلمية خط التماس العسكري، وفق «فرانس برس».

وفي تسجيل مصور، يُرى جنود كوريون جنوبيون وهم يصافحون نظراءهم الكوريين الشماليين على خط الفصل العسكري في وسط المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن ينتقلوا إلى الجانب الآخر.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- إين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قررا أمورًا عدة منها، خلال قمتهما في بيونغ يانغ في سبتمبر، إزالة عدد محدود من المراكز الحدودية على طول حدودهما المدججة بالسلاح.

وقد دمرت بيونغ يانغ عشر من هذه البنى التحتية بالمتفجرات في نوفمبر. ودمر الجنوب عشر أخرى بالحفارات.

وأدى اجتياح الشمال للجنوب، في العام 1950، إلى اندلاع الحرب الكورية. وخضعت سول لسيطرة قوى مختلفة أربع مرات، حسب تقدم أوتراجع قوات بيونغ يانغ المدعومة من بكين من جهة، وقوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة التي كانت تدعم الجنوب من جهة أخرى.

وانتهى النزاع بهدنة في 1953، فيما لا يزال البلدان تقنيًا في حالة حرب، لكن استرخاءً لافتًا يسود منذ بداية العام.