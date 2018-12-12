الحكومة الأسترالية تبحث نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 12:15 مساء
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون (أرشيفية: فرانس برس)

قال مصدران إن الحكومة الأسترالية اجتمعت لمناقشة ما إذا كانت ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهو قرار سيغير سياسة مستمرة منذ عقود ومن المرجح أن يثير غضب دول آسيوية مجاورة.

وقال أحد المصدرين طالبًا عدم ذكر اسمه لـ«رويترز» إن «الحكومة اجتمعت، الثلاثاء، ونوقش موضوع نقل السفارة في إسرائيل. وما زال القرار معلقًا».

وقالت جريدة «ذي إستراليان» إن عددًا من الوزراء البارزين يميلون إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة إلى المدينة.

وذكرت أن القرار يمكن أن يعلن هذا الأسبوع، وهو قرار من المرجح أن يثيرغضب إندونيسيا، أكبر دولة تعيش فيها أغلبية مسلمة في العالم.

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قال، أكتوبر الماضي، إنه «منفتح على نقل السفارة إلى القدس سيرًا على نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي، في خطوة أثارت غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.

ويمثل وضع القدس عقبة رئيسية أمام عقد اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إذ تقول إسرائيل إن القدس، بما فيها شطرها الشرقي الذي ضمته بعد حرب عام 1967، عاصمة لها بينما يتسمك الفلسطينيون بأن القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

والقضية الفلسطينية حساسة بالنسبة لإندونيسيا التي ترفض توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع أستراليا لحين اتضاح خطواتها تجاه إسرائيل.

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