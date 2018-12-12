رغم تقييم «سي آي إيه» في قضية خاشقجي... ترامب يؤكد دعمه لولي العهد السعودي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عبّـر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم تقييم وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، ومناشدات من أعضاء بمجلس الشيوخ له بالتنديد بحاكم المملكة الفعلي.

وقال ترامب، في مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس الثلاثاء: «هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية»، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان الأمير متورطًا في قتل خاشقجي.

وعما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد، فقال ترامب: «حسنًا.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي».

وكانت مصادر مقربة من الديوان الملكي أبلغت «رويترز» بأن «بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية يسعون سعيًا حثيثًا لمنع الأمير محمد من أن يصبح ملكًا»، وبأنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة وترامب قد يلعبان دورًا حاسمًا في ذلك الأمر.

وقال ترامب: «لم أسمع بذلك تمامًا... بصراحة لا يمكنني التعليق عليه لأنني لم أسمع به على الإطلاق. في حقيقة الأمر إذا كان وصل لمسامعي شيء فهو أنه متمكن من السلطة».