إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا على خلفية هجوم «ستراسبورغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 10:58 صباحا
قوات الأمن أثناء عمليات البحث عن منفذ هجوم ستراسبورغ. (رويترز)

أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأربعاء، أن الحدود بين ألمانيا وفرنسا أٌغلقت على خلفية إطلاق النار في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مواطن في ستراسبورغ قوله إن السلطات أغلقت الحدود مع ألمانيا على خلفية الحادث.

وأضاف المواطن، في اتصال هاتفي مع الوكالة، أنه «بعد الحادث، تم إغلاق جميع مخارج المدينة، ولم يسمح لأحد بالخروج. وهناك أخبار تشير إلى أن هيئة الجمارك أغلقت الحدود مع ألمانيا».

وأشار المواطن إلى أن حركة المواصلات العامة شبه معطلة.

يأتي هذا في ما ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق نار في المدينة الفرنسية إلى أربعة أشخاص وأصيب نحو 11 آخرون.

وتمكن مطلق النار من الفرار من موقع الحادث بسيارة أجرة بعد أن أخذ سائقها رهينة.

وتجري قوات الأمن الفرنسية، منذ صباح اليوم الأربعاء، عملية بحث واسعة تشمل 350 عنصرًا للعثور على المهاجم الذي لا يزال طليقًا.

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