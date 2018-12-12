القضاء الكندي يفرج عن المديرة المالية لمجموعة «هواوي» بكفالة

شخصان يطالبان بالإفراج عن المديرة المالية لمجموعة «هواوي» في فانكوفر (فرانس برس)

أمر قاضٍ كندي بالإفراج عن المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية مينغ وانتشو بكفالة، التي أوقفت في فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة في الأول من ديسمبر، بعد ساعات على تأكيد توقيف دبلوماسي كندي سابق في الصين.

وفي ختام جلسة استمرت ثلاثة أيام وفي أوج أزمة دبلوماسية بين بكين وأوتاوا وواشنطن، وافق القاضي الكندي على طلب مينغ وانتشو الإفراج عنها. ويفترض أن تغادر مينغ السجن خلال ساعات، وفق «فرانس برس».

وقال القاضي في ختام جلسة استماع إنّ «خطر عدم مثولها أمام المحكمة خلال إجراءات تسليمها يمكن أن ينتقص إلى مستوى مقبول من خلال شروط المراقبة التي اقترحها محاموها».

وحدّد القاضي قيمة الكفالة المالية بعشرة ملايين دولار كندي (6.5 مليون يورو)، كما حدد السادس من فبراير موعدًا لأول جلسة استماع للنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها من كندا. ويفترض أن تقدم الولايات المتحدة إلى كندا حتى ذلك الحين الوثائق الكاملة المتعلقة بطلب التسليم.

وقبل ساعات من قرار القضاء، أكدت الحكومة الكندية أن السلطات الصينية أوقفت مايكل كوفريغ وهو كندي يعمل لحساب المركز الفكري «مجموعة الأزمات الدولية» الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له.

ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه سيدة الأعمال بتهمة التواطؤ في احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وهي تواجه في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثين عامًا.

ومينغ وانتشو (46 عامًا) أم لأربعة أولاد، وأوقفت في فانكوفر خلال توقفها بين رحلتين بين هونغ كونغ والمكسيك.

لكن الإجراءات القضائية في كندا تستغرق وقتًا طويلًا لوجود إمكانيات طعن متعددة ما يعني أن تسليمها للولايات المتحدة قد يستغرق أشهرًا وربما سنوات.

وتنفي سيدة الأعمال الصينية الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة، التي تتهمها بالتآمر في احتيال على حساب العديد من المؤسسات المالية بعدما أخفت عنها علاقات بين «هواوي» وشركة تابعة لها كانت تحاول بيع معدات لإيران رغم العقوبات الأميركية.