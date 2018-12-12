ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى 4 قتلى و10 مصابين

وحدات من الشرطة تنتشر في بلدية ستراسبورغ شرق فرنسا (فرانس برس)

أعلن رئيس بلدية مدينة ستراسبورغ، شمال شرق فرنسا، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف سوق الميلاد إلى أربعة قتلى وعشرة مصابين.

وقال رئيس البلدية رولان ريس، لوكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء، إنّ أربعة قُتلوا وأُصيب 10 آخرين ، بينهم ثلاثة أوأربعة حياتهم في خطر، في الهجوم الذي نفّذه مسلّح مدرج على قوائم الأشخاص الذين يشكّلون خطرًا على أمن الدولة.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس إنّها قررت بعد تقييم الوضع فتح تحقيق في هذا الهجوم بتهم ارتكاب «جرائم قتل ومحالات قتل على علاقة بمشروع إرهابي وعصبة أشرار إرهابية إجرامية».

ودعت مديرية الأمن ستراسبورغ سكان المدينة إلى الاحتماء وملازمة منازلهم، وقالت إن «قوات الأمن تبحث بشكل حثيث عن المهاجم المدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة».

وقبل أن يلوذ بالفرار، أصيب المهاجم برصاص عناصر دورية عسكرية كانت تحفظ الأمن في سوق الميلاد في إطار عملية سنتينيل لحفظ الأمن. وذكرت رئاسة أركان الجيش أن جنديًا أُصيب بجروح طفيفة في يده بشظية رصاصة أطلقها المهاجم.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق لـ«فرانس برس» أن المهاجم يبلغ من العمر 29 عامًا ومولود في ستراسبورغ، وكان من المفترض أن تلقي قوات الأمن القبض عليه، صباح أمس الثلاثاء، بتهمة محاولة قتل في قضية تم خلالها اعتقال أشخاص آخرين أيضًا.

من جهته قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن المهاجم لديه سوابق جنائية. وبعيد منتصف الليل ترأس الرئيس الفرنسي خليّة الأزمات المشتركة بين الوزارات التي فعّلتها وزارة الداخلية إثر الهجوم.

إغلاق البرلمان الأوروبي

وجرى إغلاق البرلمان الأوروبي، الذي يتّخذ من ستراسبورغ مقرًا، بعد تقارير عن إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.

والبرلمان منعقد في دورته العادية حالياً مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورغ من بروكسل.

وما أن وقع الاعتداء حتى هرعت وحدات عسكرية إلى المكان وأغلقت الوسط التاريخي لستراسبورغ، وسيّرت دوريات راجلة في المنطقة التي عجّت بسيارات الإسعاف وعناصر الشرطة.

وسوق الميلاد في ستراسبورغ معلم سياحي سنوي يجذب مئات الآلاف. وقد تمّ تعزيز الأمن في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات في فرنسا من قبل مسلحين إسلاميين منذ عام 2015.

وانتشرت وحدات عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب وتسيّر الشرطة بشكل منتظم دوريات بين 300 من الأكشاك الخشبية في السوق.

ويتزامن الاعتداء مع تعرض قوات الأمن الفرنسية لضغوط قوية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تظاهرات «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة، تم على إثرها نشر نحو 90 ألف شرطي.

وبعد ثلاث سنوات من قيام مجموعات من «الجهاديين» بقتل 130 شخصًا في باريس في 13 نوفمبر 2015 ، تقول أجهزة مكافحة الإرهاب إن وجهة تركيزها تغيرت.

وبدلًا من الهجمات المنسّقة، بات همّها الرئيسي تجنب الهجمات المنفردة من متطرفين يتحركون بدون أن تكون لديهم صلات مباشرة بالجماعات الإرهابية.