الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً قرب البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 09:10 مساء
الشرطة البريطانية المسلحة تعتقل رجلا أمام البرلمان بعد حادث أمني في مجلس البرلمان في وسط لندن. (فرانس برس)

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا في حرم البرلمان البريطاني الثلاثاء في نفس المكان تقريبًا حيث وقع هجوم إرهابي العام الماضي.

وأكدت شرطة مدينة لندن لاحقًا توقيف الرجل، وأن الشرطة استخدمت مسدسًا صاعقاً لإيقافه بعد أن رفض التوقف، بحسب «فرانس برس».

وقالت الشرطة في بيان إنه «عند نحو الساعة 11,55 (11,55 ت غ)، حاول رجل دخول حرم قصر ويستمنستر عبر بوابات العربات وركض باتجاه العناصر الموجودين هناك». وأضاف «يجري تقييم الصحة العقلية للمعتقل».

ونقلت الـ«بي بي سي» عن الشرطة قولها إنه يشتبه في أن الرجل دخل المكان دون إذن وأن الحادث لا يعتبر مرتبطًا بالإرهاب. في مارس من العام الماضي صدم خالد مسعود، البريطاني الذي اعتنق الإسلام، بسيارته مشاة على جسر ويستمنستر قبل أن يقتل رجل شرطة طعنًا بينما كان يحرس البرلمان.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، وانتهى عندما قتلت الشرطة مسعود (52 عامًا).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال