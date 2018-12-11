الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً قرب البرلمان

الشرطة البريطانية المسلحة تعتقل رجلا أمام البرلمان بعد حادث أمني في مجلس البرلمان في وسط لندن. (فرانس برس)

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا في حرم البرلمان البريطاني الثلاثاء في نفس المكان تقريبًا حيث وقع هجوم إرهابي العام الماضي.

وأكدت شرطة مدينة لندن لاحقًا توقيف الرجل، وأن الشرطة استخدمت مسدسًا صاعقاً لإيقافه بعد أن رفض التوقف، بحسب «فرانس برس».

وقالت الشرطة في بيان إنه «عند نحو الساعة 11,55 (11,55 ت غ)، حاول رجل دخول حرم قصر ويستمنستر عبر بوابات العربات وركض باتجاه العناصر الموجودين هناك». وأضاف «يجري تقييم الصحة العقلية للمعتقل».

ونقلت الـ«بي بي سي» عن الشرطة قولها إنه يشتبه في أن الرجل دخل المكان دون إذن وأن الحادث لا يعتبر مرتبطًا بالإرهاب. في مارس من العام الماضي صدم خالد مسعود، البريطاني الذي اعتنق الإسلام، بسيارته مشاة على جسر ويستمنستر قبل أن يقتل رجل شرطة طعنًا بينما كان يحرس البرلمان.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، وانتهى عندما قتلت الشرطة مسعود (52 عامًا).