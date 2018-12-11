ترامب يهدد بإسناد مهمة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك إلى الجيش

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بتوجيه الأوامر للجيش لبناء جدار بكلفة مليارات الدولارات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في حال رفض الديمقراطيون تمويل المشروع المثير للجدل.

وغرّد ترامب قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديمقراطي المعارض، قائلًا إن الجدار ضروري لمنع «انتشار الجرائم والأمراض على نطاق واسع» والتي يحملها مهاجرون غير شرعيين.

وكتب في تغريدته «إذا لم يعطنا الديمقراطيون الأصوات لضمان أمن بلادنا، فإن الجيش سيقوم ببناء الأجزاء المتبقية من الجدار. يعرفون مدى أهميته!». ويقول المعارضون إن الجدار، وهو أحد وعود حملة ترامب الانتخابية عام 2016، ليس فقط هدرًا للمال إنما يتم استخدامه من جانب الرئيس لإثارة الكراهية للأجانب.

وكتب التغريدة قبيل لقاء مع تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ونانسي بيلوسي المرجح أن تصبح رئيسة مجلس النواب في المجلس الجديد الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون في يناير، مع ترامب في البيت الأبيض.

لكن من غير المرجح أن يقنعهما ترامب بالموافقة على تخصيص 5 مليارات دولار يقول إنها ضرورية لتمويل أعمال البناء الضخمة على الحدود. وأبدى الديمقراطيون استعدادًا للموافقة على مبلغ أقل بكثير، مع التأكيد على ضمان الحدود أكثر من الجدار نفسه.

وكثيرًا ما هدد ترامب بإغلاق العديد من مؤسسات الحكومة في حال عدم تأييد الديمقراطيين خطته. وتتوقف مبالغ كبيرة من التمويل الفيدرالي في 21 ديسمبر، ما سيفرض إغلاقًا جزئيًا لمؤسسات حكومية ما لم يتم التوصل لاتفاق.

وتشهد واشنطن أزمات سياسية منذ معظم فترة ولاية ترامب، ويتوقع أن تتفاقم الانقسامات السياسية في يناير عندما يشكل الديمقراطيون الغالبية في مجلس النواب. ويأتي تغير الغالبية في المجلس في وقت يواجه فيه ترامب مخاطر متزايدة على خلفية تحقيقات جنائية.