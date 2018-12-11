يونكر: الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على خروج بريطانيا

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية. (رويترز)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في ستراسبورغ اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد مستعد لتقديم مزيد التوضيحات لبريطانيا بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لن يعيد التفاوض على المعاهدة أو البروتوكول الخاص بها المتعلق بالحدود الأيرلندية.

وأضاف يونكر أمام البرلمان الأوروبي، بحسب وكالة «رويترز»، أنه «صُدم» لعدم قدرة (رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا) ماي على الحصول على الموافقة في البرلمان على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وكانت ماي قررت، أمس الإثنين، إرجاء التصويت البرلماني على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي الذي كان يبدو أنها ستخسره، وقالت إنها تريد الحصول على مزيد التأكيدات من الاتحاد الأوروبي على دعم الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتابع يونكر: «الاتفاق الذي توصلنا إليه هو أفضل اتفاق ممكن. إنه الاتفاق الوحيد الممكن. ليس هناك أي مجال لإعادة التفاوض»، مشيرًا إلى أنه سيلتقي ماي في بروكسل مساء اليوم الثلاثاء قبل قمة أوروبية تعقد يومي الخميس والجمعة.

وقال: «لكن بالطبع هناك مجال لتقديم مزيد التوضيحات والتفسيرات دون فتح اتفاق الخروج. لن يعاد فتح اتفاق الخروج».

من ناحية أخرى قالت أندريا ليدسوم رئيسة مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي معروف عنه التوصل لاتفاقات في آخر لحظة، في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء ماي لكسب دعم الزعماء الأوروبيين للتعديلات على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ليدسوم لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي): «دائمًا ما يكون الاتحاد الأوروبي في وضع مَن يتفاوض في اللحظة الأخيرة».