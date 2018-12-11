برلماني بارز في حزب المحافظين البريطاني يدعو لرحيل ماي

ستيف بيكر عضو برلماني بارز في حزب المحافظين البريطاني. (رويترز)

دعا عضو برلماني بارز في حزب المحافظين البريطاني الحاكم مؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى رحيل رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الفور، وحث بقية أعضاء الحزب في البرلمان على إجراء تصويت بحجب الثقة عنها.

وقال البرلماني، ستيف بيكر، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ما أريده اليوم هو أن يدرك أعضاء حزب المحافظين في البرلمان أننا لم نعد نستطيع المضي بهذا التعثر، ويؤسفني أن أقترح التصويت بحجب الثقة»، وفق وكالة «رويترز».

وأرجأت ماي، أمس الإثنين، تصويتًا برلمانيًّا على خطتها بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعدما بات واضحًا أن البرلمان لن يمررها سعيًا لمزيد التنازلات من الاتحاد الأوروبي. لكن بيكر قال إن سياستها مآلها الفشل.

وقال: «إذا لم نتمكن من المضي قدمًا في اتفاقها، فيؤسفني أن أقول إن السبيل الوحيد لتغيير السياسة هو تغيير رئيسة الوزراء، وأعتقد بالفعل أن من واجبها أن ترحل».