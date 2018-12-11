استئناف محاكمة المديرة المالية لـ«هواوي» بعد مطالبة بالإفراج عنها لأسباب صحية

شخصان يطالبان بالإفراج عن المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو في فانكوفر. (أ ف ب)

تستأنف محكمة في فانكوفر، اليوم الثلاثاء، محاكمة المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية، التي طالبت أمس الإثنين أثناء محاكمتها بالإفراج عنها بسبب المشاكل الصحية التي تعانيها، ووعدت بالامتثال لإجراءات مراقبة مشددة في كندا، حيث أُوقفت بطلب من الولايات المتحدة.

ورُفعت الجلسة، أمس الإثنين، دون أن يعلن أي قرار في وقت ضاعفت بكين ضغوطها على أوتاوا وواشنطن طوال نهاية الأسبوع للتوصل إلى إطلاق مينغ وانتشو ابنة مؤسس المجموعة، على أن تستأنف اليوم الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».

ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه سيدة الأعمال بتهمة التواطؤ في احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وكانت مينغ وانتشو (46 عامًا) وهي أم لأربعة أولاد، أُوقفت في الأول من ديسمبر في فانكوفر خلال توقف بين رحلتين بين هونغ كونغ والمكسيك.

وقد دعت، أمس الإثنين، إلى إطلاقها خصوصًا بسبب مشاكل صحية قالت إنها يمكن أن تتفاقم خلال حبسها.

وأكدت ابنة مؤسس المجموعة التي تحتل المرتبة الثانية عالميًّا في إنتاج الهواتف الذكية والأولى في معدات الاتصالات، أيضًا استعدادها للامتثال لإجراءات مراقبة صارمة طوال فترة الإجراءات.

وقال أحد محاميها، ديفيد مارتن، إنه إذا جرى الإفراج عنها، فستتحمل كل النفقات المرتبطة بمراقبتها على مدار اليوم، موضحًا أنه سيعهد بهذه التدابير إلى شركتين أمنيتين خاصتين يدير أحدها رجال شرطة وعسكريون كنديون سابقون.

وستقيم في واحد من عقارين فاخرين في فانكوفر تملكهما مع زوجها، وتقبل بتسليم جوازات سفرها وبوضع سوار إلكتروني ودفع كفالة قدرها 15 مليون دولار كندي (نحو عشرة ملايين يورو).

من جهة أخرى، أكدت مينغ من جديد أنها «لن تلحق العار» ببلدها بفرارها.

وفي بيان كتبته تحت القسم وسُـلِّم إلى المحكمة، توضح مينغ أنها تعاني مشاكل صحية، خصوصًا ارتفاع ضغط الدم. كما تؤكد أنها شفيت من سرطان في الغدة الدرقية في 2011 وتواجه صعوبة في بلع أغذية صلبة.

وهي تعالج في مستشفى كندي وتؤكد أن إبقاءها في السجن خلال فترة تدابير تسليمها، سيعرض صحتها للخطر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ: «نعتقد أن هذا غير إنساني ويمس بحقوقها كفرد».

من جهة أخرى، أكد الناطق أن كندا لم تبلغ على الفور السلطات القنصلية الصينية بتوقيف المديرة المالية لـ«هواوي»، في ما يشكل مخالفة لاتفاق ثنائي موقع بين البلدين.

لا تسييس للملف

كما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند إن القضاء في بلدها يحترم القانون الدولي وسيعالج ملف مينغ بكل موضوعية، رافضة «تسييس» هذا الملف.

وصرحت فريلاند، في مؤتمر صحفي في تورونتو، بالقول: «أُولي القضاء والمحاكم الكندية ثقة كاملة، وسيكون من المهم جدًّا أن تعامل المحاكم الكندية مينغ بطريقة عادلة وأنا واثقة من أنها ستفعل ذلك».

وتنفي سيدة الأعمال الصينية الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة التي تتهمها «بالتآمر في احتيال على حساب عديد المؤسسات المالية» بعدما أخفت عنها علاقات بين هواوي وشركة تابعة لها كانت تحاول بيع معدات لإيران رغم العقوبات الأميركية.

وتواجه مينغ في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثين عامًا.

ورفض ممثل الادعاء الكندي، الإثنين، من جديد الإفراج بكفالة عن مينغ، معتبرًا أنها يمكن أن تهرب إلى الصين للإفلات من احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.

واستعدت بكين في نهاية الأسبوع السفيرين الأميركي والكندي للاحتجاج.

وتهدد الأزمة العلاقات بين الصين وكندا التي تأمل منذ أشهر إحياء المفاوضات مع بكين بهدف التوصل إلى اتفاق ثنائي للتبادل الحر.

لكن الأزمة الدبلوماسية لا تؤثر على ما يبدو على الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مفاوضي البلدين أجروا محادثات هاتفية، اليوم الثلاثاء، لتحديد برنامج زمني للمحادثات من أجل محاولة إنهاء هذا النزاع التجاري.

وأوضحت الوزارة أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى محادثات مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر بشأن وسائل تنفيذ «التفاهم» الذي تم التوصل إليه الرئيسان دونالد ترامب وشي جينبينغ في قمتهما التي عُـقدت في 30 نوفمبر في بوينوس آيرس.