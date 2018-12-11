الجيش الأميركي يعلن مقتل المارينز المفقودين بعد اصطدام طائرتين في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:54 صباحا
عنصر من قوات المارينز الأميركية

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، مقتل عناصر المارينز الخمسة الذين فُـقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأميركية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع حصيلة الحادث إلى ستة قتلى.

وجاء في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، أن سلاح المارينز قرر وقف عمليات الإغاثة الواسعة النطاق بعد عدة أيام من الأبحاث غير المثمرة.

وبذلك يكون نجا عنصر مارينز واحد من أصل سبعة كانوا على متن الطائرتين.

وصرح اللفتنانت جنرال إريك سميث، من الفوج الثالث في قوات المارينز، بأنه «تم بذل كل الجهود الممكنة للعثور على الطاقم»، مثنيًا على «المجهود الفائق الذي بذلته القوات الأميركية واليابانية والأسترالية خلال عمليات البحث».

ووقع الحادث في السادس من ديسمبر الجاري، أثناء تدريب منتظم مقرر مسبقًا، على مسافة نحو مئة كلم قبالة سواحل موروتو في جزيرة شيكوكو بجنوب غرب الارخبيل.

واصطدمت مقاتلة من طراز «إف-18» على متنها شخصان وطائرة صهريج من طراز «سي-130» تنقل خمسة أشخاص في ظروف يتحتم على التحقيق تحديدها.

وجاء في البيان أنه «لم يتم التأكد من أن الحادث وقع خلال عملية تزود بالوقود في الجو»، بعدما كان ذلك أُعلن عند وقوع الحادث.

وينشر الجيش الأميركي حوالى خمسين ألف جندي في اليابان، نصفهم تقريبًا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.

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