رفع حظر فرضه الجيش على النشاط السياسي في تايلاند تمهيدًا للانتخابات

رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند برايوث تشان-اوتشا. (رويترز)

ذكر بيان حكومي تم نشره على موقع الجريدة الرسمية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكري رفع حظرًا فرضه الجيش على النشاط السياسي كان ساريًا منذ العام 2014، مما يمهد الطريق أمام انتخابات مقررة في 24 فبراير.

وقالت الحكومة العسكرية، في البيان بحسب وكالة «رويترز»، إن المواطنين والأحزاب السياسية «سيتمكنون من المشاركة في النشاط السياسي خلال هذه الفترة المؤدية للانتخابات تماشيًا مع الدستور».

كان المجلس العسكري فرض حظرًا صارمًا منذ أن تولى السلطة في انقلاب العام 2014، متعللًا بالحاجة لفرض النظام والقانون بعد احتجاجات على مدى أشهر ضد حكومة رئيسة الوزراء السابقة المنتخبة ديمقراطيًّا ينغلوك شيناواترا.

وبدأت الحكومة العسكرية تخفف الحظر في سبتمبر عندما سمحت بأن تستأنف الأحزاب السياسية تنظيم نفسها.

وذكرت مفوضية الانتخابات في تايلاند، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات العامة التي تأجلت كثيرًا ستجرى في 24 فبراير انتظارًا لرفع حظر على النشاط السياسي فرضه المجلس العسكري الحاكم في يناير المقبل.