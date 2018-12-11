رفع حظر فرضه الجيش على النشاط السياسي في تايلاند تمهيدًا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 10:19 صباحا
رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند برايوث تشان-اوتشا. (رويترز)

ذكر بيان حكومي تم نشره على موقع الجريدة الرسمية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكري رفع حظرًا فرضه الجيش على النشاط السياسي كان ساريًا منذ العام 2014، مما يمهد الطريق أمام انتخابات مقررة في 24 فبراير.

وقالت الحكومة العسكرية، في البيان بحسب وكالة «رويترز»، إن المواطنين والأحزاب السياسية «سيتمكنون من المشاركة في النشاط السياسي خلال هذه الفترة المؤدية للانتخابات تماشيًا مع الدستور».

كان المجلس العسكري فرض حظرًا صارمًا منذ أن تولى السلطة في انقلاب العام 2014، متعللًا بالحاجة لفرض النظام والقانون بعد احتجاجات على مدى أشهر ضد حكومة رئيسة الوزراء السابقة المنتخبة ديمقراطيًّا ينغلوك شيناواترا.

وبدأت الحكومة العسكرية تخفف الحظر في سبتمبر عندما سمحت بأن تستأنف الأحزاب السياسية تنظيم نفسها.

وذكرت مفوضية الانتخابات في تايلاند، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات العامة التي تأجلت كثيرًا ستجرى في 24 فبراير انتظارًا لرفع حظر على النشاط السياسي فرضه المجلس العسكري الحاكم في يناير المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ديوان المحاسبة: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات ...
ليبيا
طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ...
رياضة محلية
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال