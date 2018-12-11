واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين لانتهاكات حقوقية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمتهما في سنغافورة

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شمالين، بينهم أحد كبار مساعدي الزعيم كيم جونغ أون، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والرقابة.

وقالت الوزارة، أمس الإثنين، إن العقوبات شملت ريونج هاي تشوي، وهو مساعد قريب من كيم ويرأس إدارة التنظيم والتوجيه بحزب العمال الكوريين الحاكم، وكيونج ثايك جونج وزير أمن الدولة، وكوانج هو باك مدير إدارة الدعاية.

ولم يتضح ما إذا كان قرار فرض عقوبات على الرجال الثلاثة له صلة بالدبلوماسية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي لم تحقق تقدما يذكر منذ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم في سنغافورة، يونيو الماضي، وفق «رويترز».

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول قد تكون لهؤلاء المسؤولين تحت الولاية القضائية الأميركية، وتحظر عليهم بصفة عامة إجراء أي معاملات مع أي شخص في الولايات المتحدة.

وجرى الإعلان عنها بينما أصدرت وزارة الخارجية تقريرًا نصف سنوي بشأن انتهاكات كوريا الشمالية.

وقال الناطق باسم وزارة الخزانة، روبرت بالادينو: «انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لا تزال من بين أسوأ الانتهاكات في العالم، وتشمل قتلًا خارج نطاق القضاء وعمالة قسرية وتعذيبًا واحتجازًا تعسفيًا طويلًا، واغتصابًا وإجهاضًا قسريًا وغيرها من أشكال العنف الجنسي».

ورفضت كوريا الشمالية مرارًا الاتهامات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وألقت باللائمة على العقوبات في الوضع الإنساني المزري. وتخضع بيونغيانغ لعقوبات من جانب الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب صواريخها الباليتسية وبرامجها النووية.

وفي بيان منفصل، ذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات «تسلط الضوء على أسلوب تعامل كوريا الشمالية الذي يستحق الشجب للموجودين على أراضيها كما أنها تعيد إلى الأذهان الطريقة الوحشية التي عاملت بها كوريا الشمالية المواطن الأميركي أوتو وارمبير».

ووارمبير طالب أميركي توفي في يونيو 2017 بعد احتجازه 17 شهرًا في كوريا الشمالية، مما تسبب في زيادة توتر العلاقات بين بيونغيانغ وواشنطن، والذي يرجع بالأساس إلى برنامج كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية.

وخلال فترة التحضير لقمة ترامب وكيم، أفرجت كوريا الشمالية عن ثلاثة سجناء أميركيين، رغم توقف المحادثات بين البلدين بعد ذلك. وفي الشهر الماضي رحلت كوريا الشمالية سجينًا أميركيًا آخر.

وألغيت محادثات كان من المقرر عقدها في الثامن من نوفمبر الماضي، بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول واستهدفت تمهيد الطريق أمام اجتماع قمة ثان قبل عقدها بأربع وعشرين ساعة.

وقالت الخارجية الأميركية في ذلك الوقت إن الاجتماع تأجل، لكن دون ذكر سبب الإرجاء، ما أثار مخاوف من انهيار المحادثات الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.