ماكرون: زيادة الحد الأدنى للأجور بدءًا من 2019..وأتحمل مسؤوليتي في إثارة مشاعر الغضب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتحمل مسؤولية إثارة مشاعر الغضب لدى البعض مؤكداًً مراجعة نظام الضرائب لمن يتقاضون رواتب ضعيفة.
وتعهد ماكرون خلال كلمة تعقيباً على أزمة «السترات الصفراء» بزيادة الحد الأدني للأجور بدءًا من 2019.
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