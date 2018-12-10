لأول مرة..مصر تستضيف تدريبات لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بـقاعدة «محمد نجيب»

تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء ، والذى ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية على صفحتة الرسمية بالفيسبوك «يشارك فى التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى ، للتدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن».

وأضاف لأن التدريب «يهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية ، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض ».

وبدأ التدريب «باصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية المخططة».

وتنقسم الدول الإفريقية المشاركة فى التدريبات إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لتشمل مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء بما يساهم فى دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التى تتعرض لها دول القارة .