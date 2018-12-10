نتانياهو: سلطنة عمان ستسمح لطائرات تجارية إسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 04:48 مساء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أن سلطنة عمان ستسمح لطائرات إسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، مؤكدًا أنه يريد العمل وفق نهج مختلف عبر التقدم باتجاه تطبيع العلاقات مع العرب دون المرور عبر حل النزاع مع الفلسطينيين.

وقال نتانياهو الإثنين خلال مؤتمر عقده في مقر  وزارة الخارجية بالقدس الغربية وحضره سفراء إسرائيل المعتمدون في الخارج، «عندما زرت سلطنة عمان في أكتوبر الماضي تحدثت مع فخامة السلطان قابوس الذي أقرّ لي بأن شركة الطيران الإسرائيلية العال تستطيع التحليق فوق الأراضي العمانية»، وفق «فرانس برس».

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