واشنطن والرياض على رأس المتقاعسين عن مكافحة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 04:44 مساء
متظاهرون على هامش قمة التغــير المناخي تعقد في كاتوفيتسه ببولندا. (فرانس برس)

حلت الولايات المتحدة والسعودية في أدنى مراتب سلم الحد من التغير المناخي الذي يتضمن 56 دولة تساهم بـ90% من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب برفع درجة حرارة الأرض، وفق ما أفاد باحثون الاثنين.

ويعني وجود عدد كبير من المستنكفين في هذا المجال أن العالم خرج عن المسار الصحيح بشكل خطير بشأن الحد من التلوث الناجم عن انبعاثات الكربون وهو ما تسبب منذ الآن بازدياد حالات الجفاف والفيضانات وموجات الحر القاتلة في أنحاء العالم، بحسب ما ذكر الباحثون على هامش محادثات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ في كاتوفيتسه ببولندا، وفق «فرانس برس».

وأفاد معهد «نيوكلايميت» للأبحاث ومنظمة «جرمان ووتش» غير الحكومية في بيان أن «دولًا قليلة فقط بدأت تطبيق استراتيجيات للحدِّ من الاحتباس الحراري لأقل بكثير من درجتين مئويتين»، وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس للمناخ.

وأكد أن معظم الحكومات «تفتقد إلى الإرادة السياسية اللازمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بالسرعة المطلوبة». وأكد علماء الأسبوع الماضي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تساهم بـ80 بالمئة من الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم، ستزداد بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبًا في 2018.

وبعدما حافظت على مستوياتها من العام 2014 حتى 2016، ما عزز الآمال بشأن حدوث تحسن في مجال التغير المناخي، عاد التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية إلى الارتفاع مجددًا العام الماضي، مدفوعًا بتزايد استخدام النفط والغاز والفحم. وتركت المراكز الثلاثة الأولى في القائمة فارغة لعدم وجود دولة تعد سياساتها وتحركاتها كافية في هذا الإطار. بعد ذلك، أظهرت الإحصائية أن السويد والمغرب تصدرتا القائمة السنوية المتعلقة بالحد من التغير المناخي، تتبعهما في رأس القائمة بريطانيا والهند والنرويج والبرتغال والاتحاد الأوروبي ككل.

وأُدرجت إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وروسيا وتركيا واليابان في أسفل القائمة. وفي تصنيفه، استند مؤشر أداء التغير المناخي إلى التقدم الذي تم إحرازه في كل بلد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم قطاع الطاقة المتجددة على غرار استخدام الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى السياسات المتبعة في هذه الدول حيال المناخ.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن الأرض تتجه نحو ارتفاع درجة حرارتها بنحو أربع أوخمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي. وانخفضت الانبعاثات بين العامين 2011 و2016 في 40 من الدول الـ56 الواردة في الإحصائية. لكن في الوقت ذاته، ازدادت الاستثمارات بالبنى التحتية المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكثير من السياسات الخاصة بالتغير المناخي التي وضعها سلفه باراك أوباما. ودعم كذلك استخدام الوقود الأحفوري وحاول التراجع عن معايير الوقود الصارمة المفروضة على المركبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
لأول مرة.. الكشف عن قصة مرعبة نجا فيها منتخب إنجلترا من الهلاك
رياضة عالمية
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ديوان المحاسبة: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات ...
ليبيا
طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ...
رياضة محلية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال