الاتحاد الأوروبي يدرج أسماء 9 متمردين أوكرانيين على قائمته السوداء

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على قائمته السوداء تسعة أشخاص من المتورطين في انتخابات للمتمردين في شرق أوكرانيا الشهر الماضي لكنه لم يشر إلى مزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو بسبب أزمتها الأخيرة مع كييف في بحر آزوف.

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إنهم سينظرون، بدلًا من ذلك، في عرض مزيد من الدعم لأوكرانيا بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها عام 2014 ثم دعمت انفصاليين في المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا، وفق وكالة «رويترز».

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الوزراء ناقشوا مع نظيرهم الأوكراني بافلو كليمكين «آخر التطورات في بحر آزوف كما (ناقشوا) بصورة أساسية دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والشعب الأوكراني ووحدة أراضي هذا البلد».

وقالت مصادر دبلوماسية ومسؤولون إن الاتحاد الأوروبي اتخذ يوم الاثنين قرارًا بإدراج أسماء تسعة أشخاص على قائمته السوداء بعد انتخابات أجراها الانفصاليون بشرق أوكرانيا. ومن المقرر نشر أسمائهم في وقت لاحق.

ودعت كييف الغرب لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد واقعة إطلاق دوريات بحرية روسية النار على سفن أوكرانية في بحر آزوف قبالة القرم لكن الاتحاد المنقسم لن يتخذ قرارًا سريعًا بهذا الصدد وربما لا يتخذ أي قرار.

ومن المقرر أن يبحث زعماء دول الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم في بروكسل يومي الخميس والجمعة، اتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد حاليًا على قطاعات الدفاع والطاقة والمصارف الروسية.