ماكرون يلتقي ممثلين للنقابات ومنظمات العمل لاحتواء أزمة «السترات الصفراء»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 01:32 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يتناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة «السترات الصفراء» في خطاب للأمة، اليوم الإثنين، ويلتقي ممثلين للنقابات ومنظمات أصحاب العمل سعيًا لوضع حد للتظاهرات التي هزت فرنسا.

وتعد تلك هي أول تصريحات علنية للرئيس الفرنسي بعد أربعة أسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة والتي اتخذت منحى عنيفا، السبت، في باريس ومدن أخرى، وفق «فرانس برس».

وتوقع مسؤولون حكوميون أن يعلن الرئيس إجراءات فورية وملموسة ردًا على الأزمة.

وتصاعدت الدعوات من كافة الأطياف السياسية لاتخاذ اجراءات حاسمة، وطالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الرئيس باتخاذ إجراءات قوية وفورية استجابة لمعاناة المتظاهرين.

وقال الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو، أمس الأحد: «واضح بأننا أسأنا تقدير حاجة الناس لإسماع صوتهم». فيما قال وزير المالية برونو لومير إن أسابيع من التظاهرات تشكل «كارثة» على الاقتصاد بعد أن نشرت الفوضى على الطرق وأبعدت المتسوقين والسياح عن الأسواق في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

بدأت حركة «السترات الصفراء» تظاهراتها في 17 نوفمبر في أنحاء فرنسا رفضًا لزيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وتصاعدت حركتها الاحتجاجية لتصبح تظاهرات عارمة ضد ماكرون، الذي يتهمه المتظاهرون بعدم التعاطف مع الطبقات الشعبية.

وتقول السلطات إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في العاصمة خلال تظاهرات السبت، أسوأ بكثير من تلك التي سجلت الأسبوع السابق، مع عدد كبير من السيارات المحترقة والزجاج المهشم في العديد من الأحياء.

وراجع بنك فرنسا، اليوم الإثنين، توقعات النمو إلى 0.2% بدلا من 0.4% خلال الربع الأخير من السنة، مشيرًا إلى تاثير الاحتجاجات على إبطاء أنشطة الخدمات وتراجع قطاعات النقل والمطاعم وإصلاح السيارات.

وشارك نحو 10 آلاف متظاهر في التظاهرات بشوارع باريس، حيث تم نشر قرابة 8 آلاف شرطي. واندلعت أعمال نهب وشغب، اُتهم بشن معظمها اليسار المتطرف واليمين المتطرف، في باريس وامتدت إلى بوردو وتولوز ومدن أخرى.

وأطلقت سلطات الأمن عملية واسعة لحصر اعمال الشغب فاعتقلت أكثر من الف شخص وحركت مدرعات في باريس للمرة الأولى.

مزيد من التنازلات؟
وكان الرئيس الفرنسي تعهد في وقت سابق بألا يتزحزح عن موقفه أمام المتظاهرين، لكنه عاد وتراجع عن زيادة الضريبة على الوقود الأسبوع الماضي ويبدو أن مزيدًا من التنازلات قد تكون مطروحة.

وحتى الآن رفض ماكرون التراجع عن سياسة أخرى تلقى استياء كبيرا بين حركة «السترات الصفراء» وهي قراره إلغاء ضريبة على الأثرياء في فرنسا.

واستبعدت وزيرة العمل مورييل بينيكو أي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية، وقالت: «نعرف أن ذلك يدمر الوظائف».

وينتمي معظم ناشطي «السترات الصفراء» إلى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لايمانويل ماكرون. وأصيبت فئات أخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الأسابيع الأخيرة.

ومع مشاركة قرابة 136 ألف شخص في التظاهرات في أنحاء فرنسا في اليومين الماضيين، لا تظهر في الأفق مؤشرات تذكر على تراجع الاحتجاجات.

وغالبية المتظاهرين من مناطق ريفية وبلدات صغيرة لكن لديهم أهدافًا مختلفة، تتراوح بين المطالبة بخفض الضرائب إلى استقالة ماكرون، ما يجعل مفاوضاته المرتقبة معهم أكثر صعوبة.

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