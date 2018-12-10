تعطل حركة القطارات في ألمانيا جراء إضراب

مسافرون مصطفون أمام مكتب لـ«دويتشه بان» في كولونيا بألمانيا. (رويترز)

سادت الفوضى شبكة النقل في ألمانيا، اليوم الإثنين، إذ توقفت معظم خدمات القطارات لأربع ساعات إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، ما أثر على ملايين الركاب.

وذكرت الشركة المشغلة «دويتشه بان» أن خدمات نقل إقليمية وبين المدن إلى جانب الكثير من القطارات داخل المدن في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا ألغيت من جراء الإضراب الذي استمر أربع ساعات، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي العاصمة برلين، حيث توقفت منظومة الإعلانات العامة بأكملها عن العمل، طلب من الركاب إيجاد وسائل مواصلات أخرى غير القطارات التابعة لشركة «دويتشه بان».

وجاء الإضراب بعدما انهارت المفاوضات السبت بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 الف موظف بنسبة 7.5%.

وقالت المفاوضة من طرف النقابة، ريجينا روش-زيمبا، إن «الشركة قدمت عروضًا لم تتناسب مع مطالب أعضائنا».

بدورها، اعتبرت «دويتشه بان» أن الإضراب عبارة عن «تصعيد غير ضروري على الإطلاق»، مصرة على أن عرضها كان «مغريًا ويستجيب لمطالب (الموظفين) الأساسية».

وكانت الشركة عرضت دفع زيادة رواتب بنسبة 5.1% على مرحلتين، مع خيار للموظفين لأخذ إجازات إضافية بدلًا من ذلك ودفعة لمرة واحدة بقيمة 500 يورو (570 دولارًا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

ونفت الشركة أن تكون تخلت عن المفاوضات متهمة ممثلي النقابة «بترك المحادثات وتنفيذ الإضراب».

وأضافت أنها «مستعدة لمواصلة المفاوضات في أي وقت. هناك دعوة مفتوحة (لإجرائها) اليوم».

وتأثرت مكاتب خدمة العملاء التابعة لـ«دويتشه بان» بالإضراب ما يعني أن العديد من الركاب تركوا في المحطات دون حصولهم على أي معلومات عبر مكبرات الصوت أو شاشات العرض.

وأعلنت الشركة أن التذاكر التي اشتراها الزبائن ستبقى صالحة حتى الأحد المقبل أو من الممكن استرجاع ثمنها داعية الركاب إلى تأجيل سفرهم إن أمكن.

ودعت النقابة التي هددت بمزيد من الإضرابات إذا لزم الأمر بالعودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

وقالت ناطقة باسم الشركة إن «على الأطراف المتفاوضة أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات»، مشيرة إلى أن الشركة طلبت من النقابة مواصلة المحادثات بعد ظهر اليوم الإثنين.