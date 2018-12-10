الاتحاد الأوروبي يأمل في موافقة برلمان بريطانيا على اتفاق الخروج

يأمل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في بروكسل اليوم الإثنين، في أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من التكتل الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وفي الوقت الذي يصل فيه الوزراء لحضور المحادثات قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب دون استشارة باقي الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وفق وكال «رويترز».

وقال وزير خارجية إسبانيا، غوزيب بوريل، في تصريحات صحفية لدى دخوله الاجتماع، إن «هذا هو أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه»، مؤكدًا: «هذا أفضل اتفاق والموافقة عليه ستكون أمرًا جيدا لكن الأمر يرجع لهم بالتأكيد».

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرأي نفسه قائلًا: «آمل أن تُتخذ قرارات جيدة هذا الأسبوع في لندن بإعمال العقل إلى أقصى حد».

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019 لكن هناك معارضة واسعة النطاق لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يرفض البرلمان البريطاني الاتفاق غدًا الثلاثاء وهو ما سيعني المزيد من المفاوضات أو تأجيل الخروج من أو الإطاحة بماي إلى جانب احتمالات أخرى.

والاحتمال الأسوأ للطرفين هو خروج بريطانيا دون اتفاق يحد من تبعات ذلك على التعاون التجاري والاقتصادي والأمني.

وقال وزير خارجية بلجيكا، ديدييه ريندرز، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمضي قدمًا في الاتفاق لكنه أضاف: «أو سنتعامل مع الخروج دون اتفاق».