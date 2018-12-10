فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية بفنزويلا رغم مقاطعة 72.6% من الشعب

أشخاص خراج مركز اقتراع في كراكاس خلال الانتخابات البلدية في فنزويلا، 9 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا فوز الحزب الحاكم في انتخابات المجالس البلدية رغم امتناع نسبة مرتفعة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت عن المشاركة.

وأفادت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوتشينا، حسب «فرانس برس»، أن الحزب الحاكم فاز بـ142 من مجالس البلديات الـ156 التي جرى التصويت لاختيار اعضائها، في الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

وأوضحت أن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 72.6%، من عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت ويبلغ عددهم نحو 20.7 مليون فنزويلي، وهذا يعني أن نسبة المشاركة بلغت 27% فقط.

واعتبرت لوتشينا أن الانتخابات جرت في «يوم هادئ من العمل المدني والديموقراطي».

ولم تكن النتائج مفاجئة إذ توقع المحللون نسبة مشاركة ضئيلة مشيرين إلى غياب الثقة في العملية ومنع أحزاب المعارضة وانتشار الشعور بالتململ في أوساط المواطنين في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتأتي الانتخابات قبل شهر من بدء الرئيس نيكولاس مادورو ولايته الثانية التي تستمر لست سنوات، بعد فوزه في انتخابات جرت بمايو واعتبرها معارضوه والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومعظم دول أميركا اللاتينية «غير شرعية».

وأراد مادورو تعزيز السيطرة على المؤسسات، في وقت يختار الفنزويليون 2459 عضوًا من مجالس المدن الـ335. وكانت المعارضة تسيطر حتى الآن على ربع هذه المجالس.

وبدا الطريق مفتوحًا أمام مادورو بعدما قرر المجلس الانتخابي أن أحزاب المعارضة الرئيسية غير مؤهلة لخوض الانتخابات بينما حث الحزب الاشتراكي الحاكم الناس على الإدلاء بأصواتهم.

وبعدما رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها «مزورة»، منعها المجلس الانتخابي من المشاركة في اقتراع المجالس البلدية أمس الأحد.

وجرى الاقتراع في وقت يبدو الاقتصاد الفنزويلي غارقا في الأزمات في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء ومعدل تضخم هائل بلغت نسبته 1.35 مليون بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي.

وفر 2.3 مليون فنزويلي من البلاد منذ العام 2015، وفق أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.

وفي هذه الأثناء، تكثفت محاولات عزل نظام مادورو. وأعلنت البيرو أنها ستحض دول «مجموعة ليما» على قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا اعتبارًا من 10 يناير عندما تبدأ ولاية مادورو الجديدة.