وزير المالية الفرنسي يطالب ماكرون بتوحيد البلد درءًا للأضرار الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 11:22 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (رويترز)

طالب وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الإثنين، الرئيس إيمانويل ماكرون بتوحيد البلاد المنقسمة خلال خطاب للأمة يلقيه الرئيس اليوم وكذلك بوضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضر بالاقتصاد.

وقال لو مير، في تصريحات إلى محطة «آر.تي.إل»، «بلادنا منقسمة بشدة.. بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يواجهون مشاكل لتدبير نفقات المعيشة ويقولون... العولمة ليست فرصة بل تهديدًا... دور الرئيس هو أن يوحد البلاد».

ونشبت أعمال شغب في العاصمة باريس ومدن أخرى على مستوى البلاد السبت الماضي في رابع عطلة نهاية أسبوع تشهد احتجاجات واضطرابات اندلعت في البداية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تحولت إلى تمرد أوسع نطاقًا ضد ماكرون.

وأحجم وزير المالية عن الإفصاح عن أرقام محددة للنمو الاقتصادي السنوي المتوقع لعام 2018، لكنه قال إن موجة الاضطرابات تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب وستقلل الناتج في الربع الأخير بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون (40 عامًا) خطابًا يبثه التلفزيون الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي في محاولة لتهدئة احتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي تشكل أقوى تحد لرئاسته حتى الآن منذ توليه السلطة قبل 18 شهرًا.

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