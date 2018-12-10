إضراب عمال السكك الحديد في ألمانيا للمطالبة برفع الأجور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 09:58 صباحا
شعار شركة السكك الحديد الحكومية الألمانية «دويتشه بان»

تستعد شركة السكك الحديد الحكومية الألمانية «دويتشه بان» لاضطرابات كبيرة في حركة القطارات، اليوم الإثنين، مع إضراب عمالها في أرجاء البلاد للمطالبة برفع رواتبهم.

وذكرت الشركة، حسب «فرانس برس»، أنّ حركة القطارات الوطنية والإقليمية والمحلية ستتأثر حتى ما بعد انتهاء الإضراب المقرر أن يستمر بين الساعة الخامسة والتاسعة بالتوقيت المحلي حتى المساء.

ولم توضح الشركة عدد رحلات القطارات التي ألغيت أو عدد الركاب المتوقع أن يتضرروا جراء الإضراب.

وانتهت جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 الف موظف بنسبة 7.5%، من دون اتفاق.

وقالت المفاوضة باسم النقابة ريجينا راش-زيمبا إن «الشركة قدمت عروضًا لا تلبي مطالب أعضائنا».

لكن «دويتشه بان» قالت في بيان إنه «لا جدوى تمامًا من الإضراب»، مشيرة إلى أنّ عرضها كان «مغريًا» ويلبي المطالب الرئيسية للموظفين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنّ الشركة دعت ممثلي النقابة إلى مباحثات جديدة بعد ظهر اليوم الإثنين.

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