مقتل 3 مدنيين في اشتباكات بين القوات النيجيرية و«بوكو حرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 09:43 صباحا
قنبلة ألقتها القوات الجوية النيجيرية ضد بوكو حرام في 27 أبريل 2018 (ا ف ب)

قُتل ثلاثة مدنيين خلال اشتباكات عنيفة وقعت بعدما اعترضت القوات النيجيرية، الجمعة، رتلاً من مقاتلي جماعة «بوكو حرام» قرب قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد، بحسب ما قالت مصادر لوكالة «فرانس برس».

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وجُرح جندي في المعركة التي وقعت في قرية جاكانا، على بعد نحو 30 كيلومترًا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وفي يوليو هاجم متطرفون قاعدة عسكرية في جاكانا وأحرقوا مركزًا للشرطة. وفي مارس 2013 قُتل نحو 80 شخصًا في هجوم استهدف جاكانا وماينوك المجاورة.

والسبت، قالت مصادر عسكرية إن القوات النيجيرية اشتبكت عند السادسة مساء (17:00 ت غ) ولمدة ساعتين مع مقاتلين تابعين للفصيل المبايع لتنظيم الدولة في جماعة «بوكو حرام».

وقال ضابط عسكري كبير، لـ«فرانس برس» مشترطًا عدم كشف هويته: «كانت معركة عنيفة. لقد رصدتهم قواتنا لدى مرورهم قرب القرية وتصدّت لهم».

وتابع الناطق: «من الواضح أن الإرهابيين كانوا في طريقهم للتجمّع في الغابة وشن هجوم في مكان ما. لقد جرح جندي وقُتل ثلاثة مدنيين حوصروا في المعركة».

وقال مقاتل في ميليشيا موالية للحكومة تؤازر القوات النيجيرية إن المتطرفين أطلقوا النار على عناصر الجيش بواسطة المضادات الجوية وقاذفات الصواريخ.

وتابع الناطق بأن «الإرهابيين لم تكن لديهم نية بالهجوم، لقد قاتلوا الجنود دفاعًا عن النفس ولاذوا بالفرار».

ويشكل القتال مؤشرًا إلى التهديد المستمر الذي يشكّله المتطرفون على القوات النيجيرية في المنطقة النائية التي شهدت منذ يوليو أكثر من عشرين هجومًا على قواعد عسكرية.

وفي اليومين الماضيين، استهدف هجومان قاعدتين عسكريتين في منطقتي ران وباما في ولاية بورنو. والسبت الماضي قُتل ثمانية جنود في هجوم وقع في قرية بوني غاري في ولاية يوبي.

وغالبًا ما يتبنّى تنظيم الدولة «داعش» في غرب أفريقيا هجمات تستهدف الجيش، أو تنسب إليه.

وأعاقت اشتباكات الجمعة حركة المرور على طول الطريق الرئيسة التي تربط بين مايدوغوري وداماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة.

وتنشط جماعة بوكو حرام في المنطقة، وقد وضعت مرارًا عوائق على الطريق أدت إلى مقتل سائقين واحتراق سياراتهم.

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وتقع جاكانا بالقرب من طريق تربط بين قاعدة لتنظيم الدولة «داعش» في غرب أفريقيا في قرية بوني غاري في ولاية يوبي ومعسكراتها في غابة كوندوغا في ولاية بورنو.

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