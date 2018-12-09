توتر خلال تظاهرة ضد توقيع ميثاق الأمم المتحدة للهجرة في كندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 09:18 صباحا
تظاهرة لليمين القومي اكلندي ضد ميثاق الأمم المتحدة للهجرة وأخرى مصادة أمام برلمان أوتاوا (ا ف ب)

شهدت مدينة أوتاوا الكندية، السبت، صدامات أمام البرلمان بين مئات الناشطين اليمينيين المعارضين انضمام كندا إلى ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، ومجموعة من مؤيدي استقبال المهاجرين، حسبما ذكر صحفي في المكان ونقلت «فرانس برس».

وتبادل حوالي مئتين من أعضاء مجموعات يمينية قومية ونحو مئة مشارك في تظاهرة مضادة شتائم أمام حديقة البرلمان في أجواء من البرد الشديد.

اقرأ أيضًا: كندا تكشف تفاصيل خطة لاستقبال مليون مهاجر

واندلعت الصدامات في بداية التظاهرة ظهر السبت. لكن شرطة مكافحة الشغب تدخلت بسرعة للفصل بين المجموعتين واعتقلت متظاهرًا. وعندها بدأ الحشد يردد «ارفضوا اتفاق الهجرة» بينما كانت المجموعة المضادة تهتف «عار» و«نرحب بالمهاجرين» و«ليعد العنصريون إلى بلدهم».

وقال سيلفان برويت الناطق باسم حركة «لا موت» (الحزمة) اليمينية القومية إن اتفاق الأمم المتحدة يهدد سياسات الهجرة الوطنية، وهو رأي مطابق لموقف زعيم المعارضة المحافظة أندرو شير ويدينه بشدة أنصار توقيع الميثاق.

وأضاف برويت أن «كندا بنيت على الهجرة وتعلمنا العيش معًا ووجدنا طريقة ليجري ذلك بشكل جيد»، مؤكدًا أنه «لسنا بحاجة لاتفاقية حول الهجرة ليقولوا لنا ماذا نفعل ويغيروا طريقة مجدية».

وبعدما سمع هذه الحجج، رأى أديتيا راو أحد المارة إن المتظاهرين ليسوا مطلعين على الأمر. وقال لـ«فرانس برس» إن «هؤلاء الأشخاص يشتكون من كل هجرة فوضوية ويشكون أيضًا من جهة لجعل هذه الهجرة منظمة وآمنة».

ويفترض أن يتم تبني النص في 10 و11 ديسمبر في مراكش.

وهذا «الميثاق من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنظمة» يتضمن مبادئ وحقوقًا واردة من قبل (الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق الأطفال..) وينص على 23 هدفًا لمساعدة الدول على مواجهة موجات الهجرة عبر تسهيل وصول المعلومات ودمج المهاجرين وتبادل الخبرات.

وقررت إيطاليا والنمسا وبلغاريا والمجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وسويسرا وأستراليا وإسرائيل وجمهورية الدومينكان عدم المشاركة في اجتماع مراكش.

اقرأ أيضًا: كندا: لا إعفاءات من تأشيرة الدخول اعتبارًا من 10 نوفمبر

وانسحبت الولايات المتحدة من عملية إعداد الميثاق، مؤكدةً أنه يتضمن إجراءات تتناقض مع سياسة الرئيس دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وينوي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو توقيع الميثاق. وقال إن «استقبال القادمين من جميع أنحاء العالم بفضل نظام صارم للهجرة هو ما يجعل كندا بلدًا قويًا وهو أمر يحتاج إليه العالم دائمًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار
ليبيا
رئيس النيجر: إنهاء «الفوضى في ليبيا» يعزز الاستقرار الدائم في الساحل
ليبيا
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية